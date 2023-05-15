Эрдоган и Кылычдароглу прокомментировали предварительные результаты выборов 15.05.2023, 9:05

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Турцию ждет второй тур.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя предварительные результаты выборов в Турции, заявил, что его партия «Народный альянс» «сильно впереди», хотя окончательные результаты еще не объявлены.

Об этом сообщает Anadolu.

«Наша страна завершила еще один праздник демократии выборами 14 мая. Хотя точные результаты еще не ясны, мы далеко впереди», — сказал Эрдоган в обращении к нации.

Пот его словам, явно на выборах «одна из самых высоких» в истории Турции.

«Хочу выразить благодарность каждому из моих граждан, которые пришли на избирательные участки с рекордной явкой и показали свои предпочтения в отношении будущего своей страны и самих себя», — сказал он.

Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, как пишет New Voice, заявил, что «несмотря на все его клевету и оскорбления, Эрдоган не получил ожидаемого результата».

«Никто не должен волноваться по поводу свершившегося факта. Выборы не выиграны на балконе. Данные продолжают идти прямо сейчас», — сказал он.

По его словам, они обязательно выиграют эти выборы во втором туре.

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Избирательные участки закрылись в 17.00.

Действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его главный оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил 45%.

28 мая должен быть проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку.

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