Белорусы жалуются, что красная рыба от «Санта-Бремор» стала похожа на розовую 20 15.05.2023, 9:13

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В компании заявили, что рыба может быть и оранжевой.

Читатели onliner.by обратили внимание на то, что рыба от «Санта Бремор» в вакуумной упаковке потеряла свой привычный насыщенный лососевый цвет. Мы спросили у производителя, что произошло.

«Некоторая красная рыба от «Санта Бремор» стала больше похожа на розовую», — написал читатель Егор и приложил фото.

«Я подумал: может, со сроками годности что-то не то, но нет, все в порядке. Или, может, эту рыбу подкрашивали и недавно поменяли краситель? — предположил Егор. — Такую побледневшую семгу я увидел сразу в нескольких магазинах».

«Санта Бремор»: с этой рыбой все в порядке

Вот что нам пояснили в службе качества компании «Санта Бремор»:

«Обращаем ваше внимание, что на предоставленных фотографиях сравнивается разная рыба лососевых пород: семга и форель. Каждая из них, с учетом различных ареалов обитания и, конечно же, связанного с этим питания, может иметь свои допустимые цветовые отличия.

В соответствии с действующим ТНПА цвет мяса лососевых рыб может варьироваться от бледно-розового до оранжевого — для семги и от розово-оранжевого до красно-оранжевого или красного — для форели.

Таким образом, цвет готового продукта соответствует требованиям ТУ BY 200656098.093-2018 „Продукция пищевая рыбная соленая. Рыбы лососевые. Технические условия“.

Мы дорожим своей репутацией и заботимся о качестве выпускаемой продукции. Наше предприятие осуществляет обязательный входной контроль каждой партии поступающего сырья по всем требуемым показателям. На переработку поступает только качественное сырье. В ходе технологического процесса мы также контролируем соблюдение всех необходимых норм и параметров процесса производства.

Готовая продукция проверяется на соответствие по органолептическим показателям (вкус, запах, цвет, консистенция), физико-химическим и микробиологическим показателям. В реализацию поступает продукция, соответствующая требованиям, установленным к ее качеству и безопасности.

На предприятии не используются красители для коррекции цвета рыбы.

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