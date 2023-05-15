Развернутся ли российские танки на Москву? 2 Саша Сотник

15.05.2023, 9:23

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Саша Сотник

Потеря Крыма для Путина будет означать его обнуление.

Если Путин теряет Крым, он теряет всё – и власть, и жизнь. Путин как исторический персонаж доживает свои последние недели, месяцы, его скоро не будет. Как его уберут – это уже частный вопрос, а я не предсказатель.

Развернутся ли российские танки на Москву? Если будет принято такое решение, то могут. Эти системные демиурги нарисовали много сценарных ходов и сюжетов, потому могут привести в действие один или другой сюжет, или сделать микс, то есть смешать, но не взбалтывать, задействовав несколько сюжетных линий. Будет какая-то сложная сюжетная комбинация, главной целью которой будет спасение системы и подведение её к такому знаменателю, чтобы Запад сказал: «Да черт с вами, давайте садиться за стол переговоров».

Сохранение системы – это сверхзадача. Перезагрузиться и сохраниться в том или ином виде, форме. Грубо говоря, нет Путина и Лаврова – отлично, зато есть Мишустин, который не отдавал приказы наступать на Киев. Именно он должен прийти вместо Путина по конституции. Хотя конституция обнулена два года назад, но даже в рамках этой конститутки-обнулёнки Мишустин будет выполнять обязанности президента, когда Путина не станет.

В общем, система будет строить такие сюжетные линии, чтобы вынудить и Украину, и Запад сесть за стол переговоров с этими организмами и сказать: «Всё-всё-всё, больше никто никуда не идёт. Мы всё признаём и уходим на границы 1991 года. Больше никакой военной риторики, только мир, дружба, жвачка». Самое главное – системе сохраниться.

Это то, против чего я выступаю. Сохранение системы будет самой страшной ошибкой человечества. Потому что эти совкопитеки сначала заткнутся, стиснут зубы, будут долго рычать внутри себя, улыбаясь во внешний мир, будут всех ненавидеть и готовиться. И уже через 10-15-20 лет у них будет новая "гойда" и новый всплеск реваншизма. И вот тогда они точно сделают то, на что, возможно, не решатся в этот раз.

Саша Сотник, «Главред»

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