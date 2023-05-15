Зеленский отправился в Великобританию 15.05.2023, 9:29

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Это второй визит президента Украины в эту страну с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает турне по европейским столицам. После Рима, Берлина и Парижа он отправился с визитом в Лондон в понедельник, 15 мая.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский встретится с премьер-министром Риши Сунаком, с которым планирует провести «предметные переговоры» тет-а-тет. Также состоится встреча с делегациями.

«Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится», — заявил он.

Отметим, что это второй визит Зеленского в Великобританию с начала полномасштабной войны.

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