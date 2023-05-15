Путин в статусе дурака 1 Виталий Гинзбург

15.05.2023, 9:49

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Фото: Getty Images

Глава Кремля подтвердил очевидное.

В NYT опубликован материал о том, кого не без оснований считают самым опасным дураком нашей эпохи.

Известный журналист Томас Фридман проанализировал действия Путина с точки зрения рациональности. И естественно, ничего рационального в них не обнаружил. Ни в плане А, ни в плане Б и ни в каком другом. Неудивительно, что западные журналисты, живущие в рациональном мире, пытаются найти хоть какие-то признаки рационализма в действиях Путина и России.

Удивительно другое.

Что они до сих пор не поняли, что самое рациональное для них — как можно раньше понять не только всю глубину российского иррационализма, но и его длину, ширину и площадь. 17 млн квадратных километров. Тем более что тема дурака в России сакральна и неисчерпаема.

Во-первых, она эпична. Иванушка-дурачок и страна дураков известны всем.

Во-вторых, это неисчерпаемая тема Великой Русской Литературы и русской философии.

И поэтому мне хочется обратить внимание на три обстоятельства.

Первое.

Вопрос о том, кто самый опасный дурак на планете, не требует никаких дополнительных доказательств. Но, на мой взгляд, необходимо уточнить характер опасности, исходящей от этого дурака. Главный риск, как утверждает автор, состоит в нажатии этим самым дураком на красную кнопку. Безусловно, такой риск существует, но очень теоретически. Несмотря на разрушение всех сдержек и противовесов, защита от дурака в системе управления ядерным оружием пока работает. А публичное напоминание о возможности упомянутого дурака нажать на кнопку лишь играет ему на руку, подыгрывает в возможностях ядерного шантажа, поднимает его самооценку и сдерживает усилия по его устранению. Как политическому, так и физическому. Следовательно, предоставляет ему дополнительное время.

А что это за время? Это время прогрессирующей ДЕградации страны. И столь же прогрессирующего непрофессионализма.

Поэтому главный риск исходит не от самого опасного дурака, а от страны дураков, напичканной ядерным оружием и опасными объектами. Страны, в которой ежедневно что-то горит, взрывается или просто непрофессионально строится и эксплуатируется. Как тот же Чернобыль явился следствием ошибки не самого главного и не самого опасного дурака. А сегодня вся Россия — это и Чернобыли, и дураки.

Второе.

Система защиты от одного дурака пока работает. Во всяком случае, в части красной кнопки. А от большого количества дураков в стране дураков пока никакой защиты нет. Кроме ВСУ, разумеется. Ссылка на то, что он начал войну, не посоветовавшись с военными и без массового запроса со стороны россиян, лишь подтверждает непонимание нынешней России.

В советское время перед вводом войск в Афганистан был хотя бы Косыгин, были люди в военном руководстве, пытавшиеся это предотвратить в абсолютно закрытом обществе.

Расчет на то, что сегодня военные или народ в основной массе умнее или рациональнее главного и самого опасного дурака, ни на чем не основаны, кроме как на политкорректности.

Путин действительно сам загнал себя в угол. Но этим он подтвердил очевидное — Россия, как абсолютно иррациональная система, не имеет ни одного стратегического бенефициара. От решения одного дурака пострадали и потеряли все бенефициары этой системы, включая самого дурака. Другое дело, что масштаб этих потерь зависит от Запада, и Запад должен принять исчерпывающие меры для того, чтобы эти потери были абсолютными и необратимыми.

Таким образом, необходимо сегодня вполне серьезно задуматься над созданием в России системы защиты от коллективного дурака, который на самом деле одновременно является и главным, и самым опасным. С моей точки зрения — единственным способом достижения этого является РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ России.

Третье.

Поскольку в России правда либо низведена до преступления, либо возведена в ранг доблести, то Томас Фридман рискует стать фигурантом уголовного дела и лишиться всех своих активов в Сбербанке...

А как быть с его правдой?

Естественно, власть не заинтересована информировать об этом ленивый и нелюбопытный народ. Но информация об этом все равно просачивается. И власть вынуждена на это реагировать. Получается как в романе про бравого солдата Швейка. Когда в одном городе кто-то бросил в проезжающую по улице императорскую карету записку:

Император Франц-Иосиф дурак.

Полиция в строжайшем секрете стала опрашивать весь город и искать человека, который сделал это.

Так и в России.

Во-первых, провластные сети и пропаганда возмущены этим.

Во-вторых, Дмитрий Песков в интервью никому неизвестному телеканалу рассказывает о том, насколько Путин образованный человек. Не терпит некомпетентных людей вокруг себя и вдобавок ко всему действует быстро и решительно. Я не знаю, знаком ли Д. Песков с известной лекцией И.П. Павлова «Об уме и о русском уме в частности», но именно эти качества отнесены не к достоинствам, а, наоборот, к недостаткам русского ума.

В-третьих, статус самого опасного в мире дурака не только не способен потрясти состояние российских умов и особенно главного, а порою и единственного, а, наоборот, способен вызвать обратную реакцию.

«Русский человек хочет действовать «всегда во имя чего-то абсолютного или абсолютированного».

И исходя из этой логики статус самого опасного в мире может перевесить статус дурака.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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