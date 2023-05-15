«Если ты двадцать лет работал на себя, то вряд ли уже вернешься к работе на кого-то» 15.05.2023, 10:12

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Как белорусы взяли собаку и переехали в Варшаву.

Наблюдаем, как погладить и сфотографироваться с овчаркой Джеки выстроилась целая очередь из детей и взрослых. Это собака белорусов Антона и Ирины (имена изменены по просьбе героев), которые вынужденно уехали из Беларуси зимой прошлого года.

Когда-то супруги даже и не задумывались о собаке, но когда решились, все завертелось само собой: дрессировки, чемпионство, выступление на дворовых концертах в 2020-ом году. И вот недавно Антон, Ирина и Джеки провели первое выступление в рамках проекта «Инклюзивная Польша», показав детям с инвалидностью таланты их четвероного члена семьи.

Антон и Ирина рассказали «Салiдарнасцi» о своей любви к собаке, незапланированной разлуке с ней из-за экстренного переезда и новой жизни с овчаркой в Варшаве.

— В Беларуси у мужа был свой бизнес. Я, в основном, занималась домом, детьми, писала картины, шила на заказ одежду. Мы с сыном очень хотели собаку, но мужа было не уговорить. Он всегда был человек занятой, но как-то заболел и остался дома на некоторое время, — вспоминает Ирина. — Пока у него было свободное время, мы с сыном попросили его посмотреть собак. Нам очень хотелось немецкую овчарку, но муж нашел восточно-европейскую, и нам она тоже понравилась

В белорусских питомниках такой породы не было — нашли в Москве. Это было очень быстрое решение, мы прошли предварительно два собеседования и уже на следующий день поехали забирать Джеки. Затем в Ратомке проходила международная выставка. Решили съездить, познакомиться с хозяевами собак такой же породы.

Поделились, где купили собаку, показали фотографии, и нам сказали, что нашу собаку надо выставлять, потому что у нее родители — известные чемпионы.

Мы ответили, что не умеем бегать в ринге. С нас посмеялись (потому что это могут делать не сами хозяева) и посоветовали хендлера из Беларуси. Та согласилась, и мы начали работать, а уже в пять месяцев Джеки поучаствовала в выставке, где вошла в пятерку лучших щенков.

Мы очень этим увлеклись. Моей мечтой было обучить Джеки, чтобы она смогла работать с поисково-спасательным отрядом «Ангел», но в стране все так сложилось, к сожалению, что мы так и не попробовали этот опыт и были вынуждены уехать.

Вопросами дрессировки Джеки занимался Антон.

— В основном занятия с хендлером заточены на получение титулов, так как дипломированная собака с регалиями и вяжется лучше, и щенки лучше продаются. Это развитый бизнес, в том числе в Беларуси. Мы не хотели разводить щенков, нам больше были по душе выставки, — продолжает Антон. — Перед выставкой, чтобы собака была подготовлена, должно быть минимум два-три занятия. Перед международной — на протяжении двух месяцев несколько раз в неделю. Каждое занятие в Беларуси два года назад стоило от 5 до 10 долларов.

В юниорском возрасте наша Джеки стала чемпионкой Беларуси, град-чемпионкой. Во взрослом — также чемпионкой Беларуси, Украины и Польши. К двухлетнему возрасту Джеки была самой титулованной самкой в своей породе в Беларуси.

Поскольку собака служебная, то ею, чтобы спокойно жить и ходить на улицу, нужно заниматься. Это облегчает жизнь владельцам, когда собака выполняет команды на автомате. Поэтому параллельно я занимался дрессурой по общему курсу дрессировки и защитно-караульной службы. Мне это нравилось, и Джеки занималась с удовольствием.

На вопрос, как так получилось, что Антон был категорически против завести собаку, а позже именно он стал заниматься с ней дрессировкой, мужчина отвечает так: наверное, это как любовь.

— Ты ничего не можешь про нее сказать, пока она у тебя не случалась, а когда произошла, то все вокруг меняется. Такое применимо не только к человеку, но и к собаке. Джеки сразу стала полноценным членом семьи. Я не просто прикипел — это моя собака. Она меня чувствует, а я ее.

Антон, возвращаясь к теме международных состязаний, добавляет: в Беларуси и Украине уровень организации и прохождения выставок схож. А вот в России дела обстоят иначе:

— Выставки российского масштаба пропитаны коррупцией. Какая бы отличная твоя собака ни была, шансов на победу нет, если куда-то чего-то не отнести. Мы это прошли на собственном опыте — нас побеждали собаки с поджатыми хвостами (по международным правилам, это была бы дисквалификация, а в России такие собаки побеждали).

Повышенный интерес со стороны участников выставки к нашей Джеки был в Польше. Дело в том, что здесь восточно-европейских овчарок практически нет, это диковинка. Ловили восхищенные взгляды: люди подходили, интересовались.

Впервые супруги поняли, что их собака может кому-то помогать, когда к ним за помощью обратилась знакомая. Она знала, что Джеки — очень воспитанная, дрессированная, и попросила провести несколько встреч с ее дочкой, которая боялась собак после того, как одна ее укусила.

— Мы потихоньку начали пробовать знакомить ее с Джеки, и постепенно девочка перестала бояться, начала ее обнимать. Это был такой первый и положительный опыт. Второй опыт был в 2020 году, когда сторонники перемен собирались на дворовые встречи.

Мы приходили, общались с единомышленниками, у нас состоялся первый опыт общения с большой взрослой и детской аудиторией. Это был наш порыв — в первую очередь, показать, что мы единомышленники, мы вместе и можем дать что-то светлое людям.

Мы показывали различные команды, которые умеет выполнять Джеки: змейка, зайка, умри и многое другое. Это воспринималось очень положительно, постепенно нас стали приглашать выступать в какие-то районы, что вызывало бурю положительных эмоций.

В январе 2022 года супругам пришлось срочно покинуть Беларусь. Из-за отсутствия всех необходимых документов, они не смогли взять с собой четвероного друга.

— Думали, что уезжаем на два-три месяца, оставили собаку нашим друзьям. Когда поняли, что в Польше надолго, решили забрать ее к себе, так как это член семьи, которого нет рядом. Мы видели по фото и видео, что Джеки грустит, у нее полезла шерсть, она приболела.

В Беларуси у нас был собственный дом, а здесь мы снимаем квартиру. Когда только смотрели жилье для аренды, спросили риелтора, будет ли возможность перевезти сюда собаку, на что прозвучало категорическое нет. Но фотографии в галерее телефона расположили риелтора к нам, и уже через два часа хозяин квартиры дал добро.

Конечно, квартира значительно меньше, чем дом в Беларуси. У собаки меньше возможности быть на воздухе, но зато она с нами. Процедура перевозки собаки была не сложной, потому что она уже выезжала за границу. В целом, профессиональная доставка обошлась примерно в 400 евро.

Мы не видели Джеки 2,5 месяца. Когда она приехала, то была очень потерянной, потому что около четырех дней жила в машине в клетке с десятком собак, которые готовились к перевозу. Но довольно быстро пришла в себя и ожила.

В Варшаве, как отмечает Ирина, с Джеки жить гораздо проще:

— Во-первых, с собакой можно совершенно запросто ездить в метро. Для этого нужен только намордник. Хотя по опыту вижу, что не все поляки надевают на своих питомцев намордники. Думаю, здесь все собаки проходят какую-то базу дрессировки, потому что они очень спокойно реагируют на других собак, большое количество людей, слушаются хозяина.

Меня также порадовала взаимная культура владельцев собак: если мы пересекаемся, кто-то кому-то уступает, ждет. При этом всегда отвечают спасибо за этот жест вежливости. Все очень уважительны друг к другу, стараются разойтись, чтобы не было каких-то пересечений. Всегда спрашивают, можно ли поиграть.

Это лично наш опыт, и он положительный. Потому что в Беларуси приходилось ее придерживать — никогда не знаешь, как поведет себя другая собака, которая гуляет без поводка.

Здесь большинство собак на поводке, а если и нет, то когда хозяин видит, что навстречу идет другая собака, берет ее на поводок. В Минске с этим было много нервов.

Также здорово, что в Польше много дог-френдли заведений. Мы берем Джеки с собой и в кафе, и в рестораны. Нам всегда приносят мисочку с водой для пса — это так приятно.

Недавно супруги, опираясь на свой белорусский опыт встреч с детьми, решили выйти на новый уровень — предложили провести встречу Джеки с детьми с инвалидностью. Руководитель инклюзивного проекта в Польше написала мини-проект и подалась с этой идеей на грант, и его одобрили.

Встречу с Джеки проводили в два этапа — час с одной группой, час перерыв, час — со второй группой.

— Все прошло на одном дыхании, — вспоминает Антон. — У нас уже большой опыт, не составило труда показать то, чем мы занимаемся с завидным постоянством. Мы подготовили презентацию, где рассказали нашу историю, фотографии и видео Джеки, чтобы расположить к собаке детей. Затем показывали разного рода команды, дети были в восторге.

После все желающие могли подойти к Джеки, попросить лапу, погладить, сфотографироваться. Был мальчик, который пришел вместе с первой группой, и он очень боялся собак, был закрытым. Потом они с мамой пришли и вместе со второй группой, тогда мальчик уже гладил Джеки, был более открыт. Если будет возможность, мы готовы и дальше проводить такие встречи.

После переезда супруги приостановили участие Джеки в выставках.

— На это совсем нет времени. Жизнь поменялась — все приходится начинать с нуля. Раньше все было прогнозируемо: дом, работающий бизнес, любимая собака, на которую есть время. Сейчас иначе — все приходится делать заново, — делится Антон. — Но Польша — страна с работающими законами: если ты деятельный человек, то можешь брать и делать — ты обречен на успех. Это такой противовес тому, что сейчас происходит на родине…

При этом я кардинально сменил сферу деятельности: в Беларуси у меня была компания по продаже айтишного «железа», здесь же я продаю кофе на улице. Если ты двадцать лет работал на себя, то вряд ли уже вернешься к работе на кого-то. Мне нравится, что здесь человек, который платит налоги, может спросить, куда они идут.

Часть своих налогов (1,5%) по итогам года я могу самостоятельно определить, на что направить. Мы, кстати, определили их в приют для животных.

Спрашиваем, вернутся ли супруги домой, когда это будет возможно?

— У нас тут дети — скоро станем бабушкой и дедушкой. Нам тут хорошо, хоть мы переживаем за свою страну. Это очень больной вопрос. Нам бы очень хотелось вернуться, но когда это произойдет…, — говорит Антон.

— Я — да, — коротко и четко отвечает его супруга.

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