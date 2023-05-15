Британский полковник указал на важный нюанс с контрнаступлением ВСУ 15.05.2023, 10:17

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Украинское командование может удивить оккупантов.

План украинского контрнаступления по объективным причинам держится в секрете. Если учесть то, как много фортификационных сооружений возвели оккупанты на юге – к востоку Запорожья, можно сделать вывод, что россияне ожидают активных действий украинских Сил обороны именно на этом направлении.

Украинское командование может дать приказ наступать именно там, но может выбрать и любой другой план. Такими размышлениями поделился полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью «Еспресо».

«Учитывая оборонительные позиции, которые заняли россияне, и множественные линии российской обороны, которые есть в открытом онлайн доступе, россияне думают, что наступление будет восточнее Запорожья и будет продвигаться на юг, в Мелитополь», – сказал он.

Британский военный признался, что уверен в том, что «что-то должно вот-вот произойти». «Но не могу сказать, что именно», – заявил Грант.

Он указал на то, что на этом этапе войны захватчики пытаются и дальше продвигаться между Донецком и севернее Бахмута, продолжают перебрасывать свои войска и артиллерию на неподконтрольные Украине территории.

«Но им не удается добиться желаемого результата. Мы стали свидетелями, что за последние несколько дней 3-й штурмовой бригаде удалось добиться определенных успехов в районе Бахмута», – отметил эксперт.

Также известно, что украинские воины готовятся к контрнаступлению. Об этом заявляют в том числе первые лица страны, но детали не раскрываются.

Силы обороны, как и ожидают оккупанты, могут атаковать позиции ВС РФ в направлении Мелитополя, но Генштаб ВСУ «может решиться наступать в другом месте», – сказал Грант.

«Существует несколько беспокойств по поводу наступления на юге. Именно юг превратился в хорошо защищенную территорию. Россияне также выводят свои войска с Запорожской АЭС, и это вызывает большую обеспокоенность, потому что если вокруг этой электростанции будет активность типа Чернобыльской, то это чрезвычайно усложнит контрнаступательные усилия ВСУ в этом районе. Именно этого и ожидают россияне. Мы видели это даже на примере того, как они действовали в чернобыльской зоне во время наступления на Киев. Поэтому я думаю, что сейчас очень неуверенное и тревожное время», – признал эксперт.

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