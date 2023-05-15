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Британия предоставит ВСУ сотни ударных беспилотников большой дальности

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  • 15.05.2023, 10:41
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Британия предоставит ВСУ сотни ударных беспилотников большой дальности

Их радиус действия — более 200 километров.

Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Об этом заявило британское правительство в понедельник после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну на переговоры с премьер-министром Риши Сунаком.

«Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и новых беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км», – говорится в заявлении правительства, которое приводит агентство Reuters.

«Все это будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению», сказано в сообщении.

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