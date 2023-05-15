Олег Жданов: Лукашенко совсем сдал 5 15.05.2023, 10:46

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Олег Жданов

У белорусов появляется второй шанс.

В СМИ появляется все больше информации о том, что Лукашенко действительно болеет. Это означает, что в ближайшее время Беларусь может ожидать больших изменений.

Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Его слова приводит ТСН.

«Из Беларуси поступают противоречивые и очень тревожные новости. После возвращения из Москвы, посещения так называемого «парада» с одним музейным танком Лукашенко совсем сдал. Он не появлялся на людях. В день гимна и флага Республики Беларусь читал премьер-министр Кортеж Лукашенко был замечен в районе президентской клиники в пригороде Минска, несколько часов он там был, есть информация, что якобы приезжали врачи из Москвы.

Разные идут слухи, противоречивые, вплоть до того, что он находится в искусственной коме, обладающей обширным инфарктом.

Обширный инфаркт был у Чуркина, постпреда России в ООН – попил чаю и через полчаса он уже в американской больнице скончался. Россия запретила брать анализы и делать вскрытие, забрали тело, по дипломатическим каналам его вывезли в Россию и похоронили. Также обширный инфаркт из-за чая. Называли даже препарат, который фигурировал в криминальных разборках и спецоперациях российских спецслужб, что влечет за собой обширный инфаркт», — сказал он.

По его словам, неизвестно пил ли Лукашенко чай в Кремле у Путина.

«Я бы поставил в прямую зависимость – как только у Лукашенко начало портиться здоровье после 9 мая, мы сразу наблюдаем эскалацию на украинско-белорусской границе.

Сначала приходят танковые подразделения на усиление войск прикрытия государственной границы Беларуси, стоящие там, зарытые в окопы уже год. Наша разведка отмечает активизацию диверсионно-разведывательных групп вдоль границы без ее перехода. Это говорит, что, возможно, они ведут активную разведку в плане недопущения проникновения с нашей стороны. Хотя мы не планируем это делать. Если с Лукашенко что-нибудь случится, победит тот, кто первым доедет в Минск Народ Беларуси имеет второй шанс выйти на улицы с протестом и в этот раз достичь положительных результатов в плане демократизации страны и ликвидации диктаторского режима, построенного Лукашенко за столько лет пребывания у власти», — добавил он.

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