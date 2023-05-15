Белорусский банк не будет принимать доллары и евро для переводов в трех системах 3 15.05.2023, 11:14

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Как долго продлится приостановка, в банке не сообщили.

С 15 мая приостанавливается прием долларов США и евро с целью отправки денежных переводов через системы международных денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact, сообщает пресс-служба «Технобанка».

Отправка денежных переводов по указанным системам будет осуществляться путем приема белорусских и/или российских рублей (при наличии в системах такой возможности) с конверсией в доллары США и/или евро внутри систем международных денежных переводов по курсам систем международных денежных переводов.

Как долго продлится приостановка, в банке не сообщили.

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