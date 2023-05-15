Полковник ВСУ о контрнаступлении: Идет подготовка к прорыву 4 15.05.2023, 11:19

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Украинские военные используют известную тактику.

Уже вторую неделю ВСУ совершают наступательные действия по всей линии фронта, используя так называемую тактику «тысячи порезов». Украинская армия проводит разведку боем, доразведку и идет в наступление там, где россияне "проваливаются".

Об этом рассказал военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам военного аналитика, все происходит пока без прорыров. То есть пока еще не сформировано поле боя, где будут происходить прорывы.

«Там, где российская система обороны разрушится где-то до второго эшелона, там и будет прорыв, – пояснил Свитан. – Когда у россиян сыплется первый эшелон, они сразу убегают, а вот второй эшелон мы еще не продавливали нигде. Так вот, сейчас идет готовность к прорыву».

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