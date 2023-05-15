23-летний педагог из Дятлово стал звездой TikTok 15.05.2023, 12:07

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У него более 3,6 миллионов подписчиков.

23-летний педагог из Дятлово Роберт Осипук стал популярным блогером. В TikTok у него более 3,6 миллиона подписчиков и почти 1,7 миллиона — на YouTube.

Как пишет «Настаўніцкая газета», начиная с лет 12 его жизнь связана с Дятловским районным центром творчества детей и молодежи. Сначала он был учащимся (много лет занимался художественной графикой), а последние два с половиной года здесь преподает. И в детстве, и сейчас ему не мешает быть успешным его особенность: Роберт имеет нарушения опорно-двигательного аппарата. А его учащихся это обстоятельство, может, даже еще больше мотивирует.

— Я рад, что мои родители не возражали, когда решил стать дизайнером, хотя у них по этому поводу были совсем другие планы. И я хотел бы, чтобы мои учащиеся также имели возможность сделать свой собственный выбор. Решил, кем хочешь быть? Не слушай никого — иди к мечте! Жизнь одна, и она только твоя.

Получив образование дизайнера-учителя, Роберт Осипук вернулся работать в свой центр творчества. Здесь преподает компьютерную графику, арт-блогинг и изобразительное искусство. Учащихся — более 70. И эта цифра постоянно растет, так как ребята, которые и не подозревали в себе художественные таланты, на его занятиях очень быстро перестают не просто стесняться своих работ, а презентуют их жюри на различных творческих конкурсах и с ними побеждают. Всего за два года у ребят 30 призовых мест на областном, республиканском и международном уровне!

— Сегодня много детей с синдромом самозванца. Они убеждены, что ничего не умеют — ни рисовать, ни лепить, а когда пробуем, выясняется, что все они умеют. Просто боятся насмешек друзей, осуждения одноклассников. Эта их зажатость, оценочное суждение, страх критики — и есть та проблема, с которой педагогу нужно уметь справляться, — делится Роберт Осипук.

Помогает решать эту проблему и демонстрация своих работ виртуальному собеседнику.

— Сейчас очень востребована профессия дизайнера. Она связана как раз с рисованием. И если дети научились рисовать карандашом, то и на планшете у них получится — так их умение рисовать будет востребовано в виртуальном пространстве. В нашем объединении по интересам «Арт-блогинг» дети рисуют и свои работы выкладывают в интернет. С Даниилом Матчановым мы снимали видео для TikTok — своеобразные мастер-классы по рисованию. На сегодня у него уже более 70 тысяч подписчиков. Многие взрослые после университетов мечтают о такой востребованности, а здесь всего лишь ребенок. Даниила как-то даже заблокировали на полгода, так как такой рост популярности показался модераторам подозрительным. Такой пример стал показательным для других наших учащихся, которые тоже хотят учить других тому, что умеют. Многие из них стали вести свои каналы в Telegram, Instagram, — отмечает педагог.

Но, конечно, главным примером для будущих блогеров стал сам Роберт Осипук с такой огромной онлайн-аудиторией. Он признается:

— Я не вел блог, пока не пришел работать сюда, в центр творчества. Не могу учить вести блог, если сам его не имею. Поэтому я становился блогером вместе с детьми. От них, правда, скрывал это. Только через два месяца, когда у меня уже было 32 тысяч подписчиков в TikТок, мои учащиеся случайно попали на мой аккаунт. И стали подкидывать темы для роликов. И через год было уже 2 миллиона подписчиков, потом — еще больше. Дети осознают такой рывок у человека, начинавшего пробовать себя в этой сфере одновременно с ними, более четко, чем успех известного блогера, которого они никогда не видели вживую.

У Осипука в основном художественный контент. Но он не учит подписчиков рисовать, а просто рассказывает и показывает, как делает это сам. И уже это становится толчком для многих повторить, о чем свидетельствуют многие комментарии.

Все свои аккаунты художник подписывает как robertik. И такому милому нику есть объяснение. Школьником он каждую свободную минуту брал карандаш и делал зарисовки на всем, что попадалось под руку. И его учительница по белорусской литературе Ольга Константиновна не переставая убеждала: «Робертик! Иди в художественную школу! У тебя талант! Ты будешь художником!». Мальчик не верил, что у него есть талант и что он сможет там учиться. Но после того как он в 6-м классе мастерски нарисовал буктрейлер к одному из произведений, Ольга Константиновна пошла в художественную школу и сама его туда записала, уговорив педагогов провести собеседование, несмотря на то что была уже середина учебного года. В результате мальчика взяли сразу на второй курс. И теперь его художественный ник — имя, которым его всегда называла учительница, так верившая в своего ученика.

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