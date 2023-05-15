Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы 3 15.05.2023, 12:57

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Самые проницательные умы смогут это сделать за считанные секунды.

Головоломки и оптические иллюзии — отличный способ повысить производительность мозга. Они помогают сосредоточиться, улучшают память и способности к обучению. Бросьте вызов своему мозгу - решите еще одну забавную головоломку, пишет glavred.info.

На этой картинке изображено множество людей. Среди них есть и ребенок на самокате. Сможете ли вы его найти?

Для решения этой головоломки нет ограничений по времени, но самые проницательные умы смогут найти ребенка за считанные секунды.

Если не получается, вот небольшая подсказка. Ребенок, которого вы ищете, находится в центре изображения, ближе к правой стороне картинки.

Правильный ответ: ребенок на самокате находится прямо под горкой в правой части изображения, в центре группы людей.

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