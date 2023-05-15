Как Storm Shadow меняют ситуацию на поле боя в Украине Юрий Бутусов

15.05.2023, 13:03

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Юрий Бутусов

Выводы из ракетного удара по Луганску.

Ракетный удар по Луганску 12 мая ВСУ нанесли двумя авиационными крылатыми ракетами Storm Shadow — так заявило Минобороны РФ, и из-за этого был нанесен российский удар по авиабазе 7-й бригады тактической авиации ВСУ в Хмельницком.

Storm Shadow (французы дали ей марку Scalp) является самой современной и самой дорогой системой авиационного вооружения Великобритании и Франции, и это стратегическое решение открывает путь поставки дальнобойного высокоточного оружия НАТО, что позволит Украине в ответ на террористические атаки российских Калибров поражать российские цели на большую глубину.

Дальность до 560 км, боевая часть 450 кг для поражения особо защищенных объектов, полет на сверхмалых высотах, технологии малозаметности, высокая точность. Это оружие более эффективно, чем американские баллистические ракеты ATACMS, которые, со временем, мы также бесспорно получим. Страны НАТО фактически сняли последние ограничения, и начали поставки Украине дорогих и современных образцов собственного вооружения. Это значит, что качество и количество поддержки Украины в войне усиливается и будет усиливаться. Россия в этой гонке вооружений не имеет никаких шансов.

А теперь о деталях самого удара, что известно из открытых источников и какие выводы можно сделать.

Россия не показала полный обзор места поражения крылатыми ракетами. Частично кадры показаны с машиностроительного завода, там не заметно последствий потерь, но вот удар по зданию бывшего института МВД россияне не показали вообще, а там был личный состав, и там они должны были получить значительные потери.

По российским данным удар нанесли всего два украинских самолета — бомбардировщик Су-24, очевидно, переоборудованный под носителя крылатых ракет, и истребитель МиГ-29. Россияне утверждают, что оба самолета были сбиты, но это, очевидно, очередная ложь Конашенкова, поскольку скрыть падение боевых самолетов в центральных густонаселенных районах Украины невозможно, да и сам характер применения ракет и большая дальность пуска делает маловероятным вообще чтобы самолеты были замечены.

По имеющимся данным РФ, важные объекты в Луганске были поражены двумя ракетами Storm Shadow. Это такой же вес как у боевой части баллистической ракеты Точка-У, но мощность значительно больше.

Также значительным новым фактором стало применение при ударе как минимум двух авиационных ракет AMD-160 В MALD — это специальные современные ракеты весом всего в 45 кг, которые имитируют полет самолета и крылатой ракеты и таким образом активируют и обнаруживают радары и зенитно-ракетные системы ПВО.

Россияне не сообщали о применении других ракет, но логично представить, что при применении AMD-160 В, что заставляет включать российские радары, украинская авиация должна была бы применить свое уже традиционное новое оружие — самонаводящиеся антирадарные ракеты HARM. То есть удар 12 мая по Луганску стал примером реализации новой тактики и комплексного применения высокоточных средств поражения. И Россия оказалась неспособна противодействовать этому удару, и прикрыть один из своих ключевых логистических центров.

Поскольку характеристики британско-французской ракеты Storm Shadow известны, можем эти новые факторы определить:

— Новое высокоточное вооружение большой дальности — до 560 км, что позволяет ВСУ атаковать любые объекты на всей оккупированной территории Крыма и Донбасса;

— Крылатые ракеты имеют самонаведение, чтобы атаковать и уничтожить не только наземные объекты, но и любой корабль РФ в Крыму и далеко в море, что еще больше ограничивает и без того ограниченную операционную зону российского флота в Черном море;

— Применение ВСУ современной тактики боевой авиации НАТО по прорыву системы противовоздушной обороны РФ;

— Значительное повышение ударных возможностей старых советских самолетов ВСУ;

— Российская ПВО сосредоточена на борьбе с ракетами, которые движутся по баллистической траектории, ракетами типа HIMARS и Точка-У, Ольха, Смерч, Ураган, зато крылатые ракеты и низковысотные цели, как это показал рейд наших вертолетов на Белгород и удары дронами типа Стриж, россияне часто даже не могут заметить, не имея необходимой сети низковысотных радаров;

— Необходимость рассредоточения средств ПВО ВС РФ для прикрытия особо важных тыловых объектов значительным количеством радаров и зенитно-ракетных систем для поиска и поражения скоростных низковысотных целей, что значительно ослабляет ПВО РФ в целом;

— Расход ресурсов на усиление обороны и усложнение логистики за пределами радиуса действия ракетных систем HIMARS;

— Расход дополнительных ресурсов на поиск мест базирования и поражения украинской ударной авиации и мест хранения управляемых авиационных ракет, как наиболее действенного средства противодействия.

Общий вывод:

Украина стремительно наращивает свой арсенал вооружений, наши ударные возможности существенно выросли. Поставка таких систем как Storm Shadow показывает, что НАТО сделает все, чтобы не допустить поражения Украины. В мире началась новая гонка вооружений, и в столкновении с технологиями и промышленностью НАТО Россия не сможет одержать победу. При условии увеличения масштабов поставок дальнобойного высокоточного оружия Россия даже в условиях позиционной войны будет нести неприемлемые потери, которые она не сможет восстановить.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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