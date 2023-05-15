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Белорусов возмутила собачья будка за 500 рублей

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  • 15.05.2023, 13:12
  • 6,482
Белорусов возмутила собачья будка за 500 рублей

Деревянные изделия «премиум класса» предлагает Ивьевский лесхоз.

Ивьевский лесхоз продает собачью будку за 505 рублей, а деревянный туалет из Островца продается и того дороже. Деревянные изделия снял в свой TikTok возмущенный белорус, пишет zerkalo.io.

Парень снял будку и деревянный туалет на видео и собрал тысячу комментариев.

Цены на изделия почему-то зачеркнуты черным маркером. А дверь туалета за 1100 рублей закручена на саморезы.

Журналисты постарались найти подобные компактные постройки в интернет-магазинах. Деревянные дороже, пластиковые дешевле. Диапазон цен похожий. Видимо, дело в стоимости пиломатериалов, которые сейчас совсем не дешевые.

Есть даже помещения для собак с подогревом. Правда, цены на такие изделия производитель не озвучивает.

@sergej_lapo #viral #fyp #fypシ #рек #viralvideo #юмор #шок ♬ оригинальный звук - sergej_lapo

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