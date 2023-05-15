Белорусов возмутила собачья будка за 500 рублей

Белорусов возмутила собачья будка за 500 рублей10
- 15.05.2023, 13:12
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Деревянные изделия «премиум класса» предлагает Ивьевский лесхоз.
Ивьевский лесхоз продает собачью будку за 505 рублей, а деревянный туалет из Островца продается и того дороже. Деревянные изделия снял в свой TikTok возмущенный белорус, пишет zerkalo.io.
Парень снял будку и деревянный туалет на видео и собрал тысячу комментариев.
Цены на изделия почему-то зачеркнуты черным маркером. А дверь туалета за 1100 рублей закручена на саморезы.
Журналисты постарались найти подобные компактные постройки в интернет-магазинах. Деревянные дороже, пластиковые дешевле. Диапазон цен похожий. Видимо, дело в стоимости пиломатериалов, которые сейчас совсем не дешевые.
Есть даже помещения для собак с подогревом. Правда, цены на такие изделия производитель не озвучивает.
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