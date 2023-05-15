Кремль запретил увольняться высокопоставленным чиновникам 5 15.05.2023, 13:15

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Желание уволиться начали расценивать как предательство.

Российским чиновникам запретили покидать свои должности во время войны в Украине под угрозой уголовных дел, рассказали «Важным историям» информированные источники.

Кремль ввел негласный запрет после того, как многие высокопоставленные чиновники выразили желание уйти, отметил близкий к администрации президента РФ источник. «Если все уйдут, будет потеряно управление», — пояснил он логику власти.

По его словам, в Кремле поставили перед госслужащими задачу «демонстрации единства», а желание уволиться начали расценивать как предательство.

«Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики АП. — ТМТ) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела», — поведал бывший сотрудник ФСБ.

Поскольку запрет носит неформальный характер и по своей сути незаконен, из него могут быть исключения, говорят источники. Так, например, с должности могут отпустить по состоянию здоровья или по коррупционным причинам. «За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить», — объяснил источник.

Сотрудникам спецслужб также запретили уходить со службы из-за объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. Согласно его указу, военнослужащие по контракту, к которым относится и большинство работников ФСБ, не могут уволиться даже после его окончания.

Ранее Кремль подверг строгим ограничениям поездки за границу высокопоставленных чиновников, парламентариев, губернаторов и топ-менеджеров госкомпаний. По словам источников The Moscow Times, так администрация президента пытается предотвратить «дезертирство чиновников» и помешать работе иностранных разведок.

«Никто не может никуда уехать без специального разрешения», — говорил высокопоставленный чиновник из правительства. У некоторых чиновников сотрудники ФСБ отбирают загранпаспорта. Также спецслужба ведет список тех, кто должен получать отдельные разрешения на выезд из страны.

«Несмотря на продолжающийся конфликт, иногда Путину самому приходится просматривать все эти списки и разбираться, кто с какой целью едет за границу», — рассказывал кремлевский чиновник и давний знакомый президента.

Самих чиновников это «нервирует», поскольку они не понимают, на кого конкретно распространяются новые правила. При этом источники утверждали, что уже в этом году может быть введен полный запрет на выезд чиновников за границу.

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