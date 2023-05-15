В Минске и Гомеле лоси прогулялись по центру города 10 15.05.2023, 13:24

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А под Могилевом устроили смертельное ДТП.

В Беларуси участились происшествия на дорогах с парнокопытными. Только за сегодня поступило несколько сообщений об авариях, спровоцированных дикими животными на автомобильных трассах — на Могилевщине и Гродненщине. А в Минске и Гомеле лосей засняли на камеру прямо на городских улицах, пишет telegraf.news.

Так, утром за прогулкой дикого животного по городу можно было наблюдать на Партизанском проспекте в Минске. Очевидцы засняли его на видео, когда тот пытался перебежать оживленный проспект и перепрыгнуть железное ограждение. Куда направился лось после этой прогулки, пока не известно.

Еще одного «лесного гостя» засняли жители Гомеля, которые поделились занимательными кадрами в телеграм-канале «Сильные Новости». Лось совершил пробежку по улице Ильича и далее скрылся от наблюдателей по улице Барыкина.

Между тем, милиция Могилевщины сообщила о смертельном ДТП в Славгородском районе, которое спровоцировал лось, внезапно выбежавший на проезжую часть.

Авария произошла рано утром, около 4 часов, на трассе Р-43 вблизи деревни Александровка-2. За рулем автомобиля Datsun была 31-летняя жительница Светлогорска. Уворачиваясь от дикого животного, автомобиль вынесло в кювет, где он врезался в дерево. Водителя госпитализировали, а вот ее пассажира, 34-летнего жителя Жлобинского района,спасти не удалось. Мужчина в момент аварии был на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в ГАИ.

Тем временем читатель телеграм-канала «АвтоГродно» поделился фотографиями с места еще одного ДТП с участием парнокопытных. По его словам, на трассе Минск-Гродно, возле поворота на Несвиж, грузовик сбил сразу двух лосей. Туши животных лежали на проезжей части, а вот сам водитель не пострадал, сообщил очевидец.

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