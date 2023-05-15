Стало известно, сколько диверсий произошло в РФ и оккупированном Крыму с начала года 1 15.05.2023, 13:33

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Под прицелом были не только объекты Минобороны России.

С начала нынешнего года на территории РФ и во временном оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсий. Под прицелом были железная дорога, объекты Минобороны России и энергетические объекты.

Об этом сообщает российское издание «Верстка». Издание учитывало только состоявшиеся попытки уничтожения государственных объектов.

Чаще всего в 2023 году диверсанты поджигали релейные шкафы на железных дорогах – таки случаев было зафиксировано 36. Вторые по популярности – поджоги военкоматов, их было 9. После этого идут повреждения железнодорожных путей, подрывы газопровода, поджоги полицейских машин, зданий ФСБ, складов Росгвардии и центров сбора гуманитарной помощи для российских оккупантов.

С начала года диверсии совершались в 25 российских регионах и Крыму. Больше всего их произошло в Подмосковье – девять, пять – в Новосибирской области, по четыре в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

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