Боец ВСУ: На передовую под Бахмутом россиян бросают без еды и связи 6 15.05.2023, 13:42

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Отступающих – расстреливают в спину.

Россияне, которых отправляют воевать на ближние рубежи под Бахмутом, после ранений умирают на своих позициях, поскольку РФ не проводит там эвакуацию. Как пишет gordonua.com, об этом в интервью основателю организации Gulagu.net Владимиру Осечкину рассказал украинский военный Андрей из роты ударных беспилотников «Code 9.2» 92-й ОМБР.

«Их туда заводят в один конец. Они туда заходят, как правило, без еды, без раций. [Военный РФ Руслан] Анитин (он сдался в плен и его ВСУ дроном вывели с позиций «Вагнера». – ред.) рассказывал, что их туда отправили без еды и без связи. Эвакуация отсутствует. Сколько мы там летаем, сколько проводим разведку и наблюдаем – за все время, за восемь недель мы видели два-три раза попытки эвакуации кого-то. И то где-то там на дальних рубежах. Все, что происходит на ближних, все 300-е – они там остаются и умирают», – говорит Андрей.

Помимо отсутствия эвакуации россияне на фронте сталкиваются еще и с огнем со стороны своих.

«Есть еще такой момент, как пулеметы, которые встречают тех, кто отступает: отказников, 500-х (дезертиры и те, кто отказывается вести бой. – ред.), кто пытается уйти с позиции, если тебе смена не пришла. Ты просто пытаешься отступать – неважно, ранен или нет – их просто зачищают. Это происходит сколько мы воюем. Мы это наблюдали и в Харьковской области, и в Луганской», – добавил боец ВСУ.

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