Доллар подорожал сразу на четыре копейки 2 15.05.2023, 13:48

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Евро также подорожал.

Торги на БВФБ в понедельник, 15 мая, закончились ростом курсов евро, доллара и юаня. Российский рубль подешевел.

Евро сегодня вырос на 0,01%, или на 0,02 копейки, до 3,11 рубля.

Доллар подорожал на 1,46%, или на 4,16 копейки, до 2,8906 рубля.

Юань прибавил 1,17%, или 4,8 копейки. За 10 юаней давали 4,1481 рубля.

Российский рубль потерял 0,62%, или 2,3 копейки. 100 российских рублей оценили в 3,6675 белорусского рубля.