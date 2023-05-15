Доллар подорожал сразу на четыре копейки

Доллар подорожал сразу на четыре копейки2
- 15.05.2023, 13:48
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Евро также подорожал.
Торги на БВФБ в понедельник, 15 мая, закончились ростом курсов евро, доллара и юаня. Российский рубль подешевел.
Евро сегодня вырос на 0,01%, или на 0,02 копейки, до 3,11 рубля.
Доллар подорожал на 1,46%, или на 4,16 копейки, до 2,8906 рубля.
Юань прибавил 1,17%, или 4,8 копейки. За 10 юаней давали 4,1481 рубля.
Российский рубль потерял 0,62%, или 2,3 копейки. 100 российских рублей оценили в 3,6675 белорусского рубля.