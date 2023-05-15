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Доллар подорожал сразу на четыре копейки

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  • 15.05.2023, 13:48
  • 3,316
Доллар подорожал сразу на четыре копейки

Евро также подорожал.

Торги на БВФБ в понедельник, 15 мая, закончились ростом курсов евро, доллара и юаня. Российский рубль подешевел.

Евро сегодня вырос на 0,01%, или на 0,02 копейки, до 3,11 рубля.

Доллар подорожал на 1,46%, или на 4,16 копейки, до 2,8906 рубля.

Юань прибавил 1,17%, или 4,8 копейки. За 10 юаней давали 4,1481 рубля.

Российский рубль потерял 0,62%, или 2,3 копейки. 100 российских рублей оценили в 3,6675 белорусского рубля.

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