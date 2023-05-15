Миссия невыполнима 4 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

15.05.2023, 13:54

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«Спецоперация» Путина привела к противоположному результату.

Ни Украина, ни НАТО не представляли и не представляют для России угрозы. Просто в силу того, что наша страна обладает стратегическим ядерным оружием, которое, по определению, является средством сдерживания.

Но великий геополитик вместе со своим соратниками поставил одной из целей начатой 24 февраля 2022 года «спецоперации» «демилитаризацию» Украины. Цель неумная, как выяснилось, невыполнимая. И даже более того, «спецоперация» Путина привела к противоположному результату – росту оснащенности украинской армии.

Вот последние новости по итогам визита президента Владимира Зеленского в Германию, Францию и Великобританию.

Сегодня объявлено, что Великобритания поставит Украине «сотни» ракет ПВО и ударные беспилотники с дальностью полета до 200 км. Это в дополнение к, вероятно, уже переданным крылатым ракетам Storm Shadow с дальностью до 250 км. Кроме того, летом начнется программа по обучению украинских пилотов для использования F-16.

Во время визита украинского президента во Францию, Эммануэль Макрон сказал: «В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько батальонов [ВСУ] десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC»

Еще раньше канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине в 2,7 миллиарда евро, включая танки, БМП и ПВО.

Это «демилитаризация»? Получается, что Путин помог оснащению украинской армии. Способствовал тому, что она обучается использовать западные образцы оружия и, следовательно, с военной стороны делает еще один шаг к вступлению в оборонительный союз НАТО.

То, что получилось, должно быть признано провалом даже с точки зрения заявленной Путиным цели.

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