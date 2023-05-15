Минздрав ответил отпиской на просьбу родителей детей с эпилепсией привезти в Беларусь важный препарат 3 15.05.2023, 13:58

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Родителям приходится покупать препарат за границей.

Родители детей, страдающих разными формами эпилепсии, направили петицию в Минздрав, где поднимали проблему льготного обеспечения противоэпилептическим препаратом «Сабрил». Не так давно пришел ответ, пишет epetitions.by.

Несколько слов о сути проблемы. Подписавшиеся под обращением отмечали, что некоторым родителям приходится покупать «Сабрил» уже долгие годы за собственные средства, причем — за пределами страны, так как он не был лицензирован в Беларуси. Вместо «Сабрила» часто предлагается его аналог «Кигабек» (название от производителя Kigabeq) с тем же действующим веществом, но только в дозировке 100 мг по цене за 100 таблеток около 220 белорусских рублей. К сожалению, эта дозировка маленькая и не соответствует назначениям, указывали авторы петиции.

Они предполагают, что при появлении в аптечной сети аналога с дозировкой 500 мг его стоимость будет в три-четыре раза выше, чем у «Кигабека», а возможности приобретения препарата за такие средства у них нет.

Один из родителей пишет: «Мой сын 14 лет принимает „Сабрил“. Приходится все эти годы приобретать лекарство за границей за свои средства. Беда не в том, чтобы купить его где-то, хотя были временами сложности и с этим. Беда в том, что приобретаем через перекупов в два, а то и три раза дороже его реальной стоимости. Ежемесячно уходит на покупку вся пенсия по инвалидности».

Ответ из Министерства здравоохранения констатирует, что «Сабрил» не зарегистрирован в Беларуси. Там выделено, что оно не заявлялось для регистрации производителем.

Как пишет, epetitions.by, чиновники Минздрава умолчали о некоторых очень важных моментах, которые могли бы позволить сделать «Сабрил» более доступным. По словам их эксперта, «Минздрав умолчал, что если в лекарстве действительно есть нужда, то могут быть использованы специальные инструкции — принудительное лицензирование».

Специалисты Минздрава могут решить, что препарат действительно нужен людям, и сами зарегистрировать лекарство, без запроса на это со стороны фармакологической компании. По сути, сразу после этого «Вигабатрин» (действующее вещество «Сабрила». — Прим. ред.) можно завозить в Беларусь и распространять в аптечной сети. В этом случае его как минимум можно покупать легально, а не у перекупщиков, а при необходимости включить в перечень льготных лекарств.

Эксперт порекомендовал авторам петиции направить в Минздрав повторное обращение с подробным описанием проблемы, мотивировкой и просьбой активизировать протокол принудительного лицензирования лекарства. Помимо этого, имеет смысл написать обращение в фармакологические компании, которые производят «Вигабатрин».

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