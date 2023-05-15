Ситуация аховая 6 Телеграм-канал «Ник и Майк»

15.05.2023, 14:08

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Любой преемник так или иначе предаст Лукашенко.

Синепалый синегуб лично убедился, что медицина шагнула далеко вперед, но не всесильна. Особенно, если лучших медиков регулярно отправлять на нары либо заставлять эмигрировать. Даже в лечкомиссии число допущенных к телу ограниченно и вызывать людей приходится с пенсии.

Так или иначе с транзитом нужно ускоряться. Иначе это может быть не транзит, а развал. Но даже тут синепалый пытается не разжимать свои синие пальцы и кинуть друга из Кремля.

Москве понятна Кочанова - меньшее из всех зол белорусской бюрократии. Не потому, что лучшая, а потому что остальные еще хуже. Результаты негативного отбора или отрицательной селекции в Беларуси с ее крайне ограниченным кадровым потенциалом за 30 лет привели к совсем удручающим итогам. Щелкать каблуками научились профессионально, а вот удержат ли колонию - большой вопрос. Потеря колонии грозит неприятностями в самой метрополии.

Но синепалый из-под капельницы продолжает артачиться: то Хренин выступит вместо Кочановой, то Головченко-Ньютон. Забавно, что эффект выступлений синепалому синегубу не нравится. Скучная, серая и бесталанная бюрократия. Ни смысла, ни искры, ни харизмы. Осталось еще Вольфовича публично протестировать. Если будет совсем уж плохо, достанут из резерва Витю.

Ситуация аховая. Кремль, более-менее, устраивает Кочанова. В колоде есть еще подзабытый Румас, который во времена своего премьерства много контактировал с башнями и успел обзавестись там поклонниками. Но Кремль вертит сейчас головой во все стороны. Может, кого-то и из оппозиции в свои византийские игры затянут.

Синепалому нужен только он сам и вечная жизнь. Любой преемник так или иначе «предаст». Народу Беларуси нужен шанс совершить правильный геополитический выбор и не допустить реинкарнации колхозной диктатуры в любом ее варианте. Полный разнотык, в котором нет места переговорам.

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