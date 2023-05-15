Лондон заявил, что работает над предоставлением истребителей F-16 Украине 15.05.2023, 14:17

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В Британии летом начнут обучать украинских пилотов.

Лондон начнет этим летом начальный этап учений для группы пилотов из Украины. Они пройдут базовую подготовку.

Об этом правительство Великобритании сообщило в понедельник, 15 мая.

Там обещают адаптировать программу британских летчиков, чтобы украинцы получили навыки пилотирования, которые могут применить на других типах самолетов.

«Эта подготовка идет параллельно с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F16, которые она выбрала», — говорится в заявлении.

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