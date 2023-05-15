Симоньян оконфузилась в эфире НТВ 3 15.05.2023, 14:29

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Пропагандистка предпочитает не замечать «неудобную правду».

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян нашла новое объяснение провалу вторжения армии РФ в Украину. В прямом эфире телеканала НТВ она заявила, что Путин и российские власти считают народ Украины «братским» по отношению к России и якобы именно поэтому ведут войну в полсилы, чтобы «Украина не пострадала». Фрагмент видеоопубликовал телеграм-канал «Украина 365».

Симонян утверждает, что слабость российской армии в Украине поясняется большой любовью РФ к украинцам.

«Реплика про то, что в Украине мы справляемся еле-еле. Мы не справляемся в Украине еле-еле, мы воюем там левой пяткой задней ноги. Речь идет о территории Украины, которую наш президент и наш народ считают с нами одним народом. С которым связывает нас общая история, общая кровь, общая Вторая мировая война и поэтому мы стараемся воевать так, чтобы минимально навредить», - заявила она.

При этом разрушенные до основания украинские города, тысячи убитых мирных жителей говорят об обратном, однако пропагандистка предпочитает не замечать «неудобную правду». Более того, отсталость российская армии, переброска танков Второй мировой войны и нехватка боеприпасов говорят о том, что Россия исчерпала свои военные возможности, значительно переоценив силы так называемой «второй армии мира».

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