Аритмия диктатуры Лукашенко 1 15.05.2023, 14:51

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Что могло случиться с белорусским диктатором?

После сокращенного визита в Москву 9 мая Лукашенко почти неделю не появляется на публике. Опрошенные «Можем объяснить» белорусские журналисты говорят, что их источники молчат. «Это сверхсекретная информация. Достоверно знает всего пара человек», — объяснила одна из белорусских журналисток.

Собеседники Telegram-канала отметили, что о ситуации с исчезновением Лукашенко молчат даже официальные СМИ, не пытаясь это как-либо объяснить. Журналистка «Зеркало» позвонила в пресс-службу Лукашенко, и там ей сказали, что «диктатор работает с документами».

Читатели сообщили «Еврорадио», что видели кортеж Лукашенко, заезжающий в больницу Республиканского клинического медицинского центра. Он пробыл там два часа.

Возможный диагноз

Издание «Зеркало» проанализировало график Лукашенко и заметило, что странности в его поведении начались задолго до поездки в Москву на Парад. Лукашенко с начала мая почти не появляется на публике, что для него очень странно. Это наблюдение говорит в пользу тяжелого состояния Лукашенко, который в Москве не мог сам пройти 300 метров и передвигался на электрокаре.

Бывший министр, а ныне представитель кабинета Тихановской Павел Латушко заявил, что по его информации у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит. Это часто встречающееся сердечное заболевание с благоприятным прогнозом. Правда, чаще всего его диагностируют детям и молодым людям до 40 лет.

Медвежья болезнь

Политолог Аббас Галлямов в качестве одной из версий указывает, что болезнь Лукашенко может быть «дипломатической» из-за требования Путина вступить в войну с Украиной, вопреки настроениям белорусов. Галлямов также допускает, что союзника могли отравить по приказу из Кремля, потому что Путин отчаялся при нынешнем руководстве Беларуси втянуть ее в войну.

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