Британская разведка обновила карту боев в Украине 15.05.2023, 15:00

Что происходит на передовой.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается сложной, но украинским военным удалось продвинуться в районе Бахмута.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Россияне сосредотачивают свои силы на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

При этом украинские защитники уже несколько дней (продвигаются на Бахмутском направлении https://charter97.org/ru/news/2023/5/15/548096/). Там продолжаются тяжелые бои.

Оккупанты также продолжают наземные атаки в районе Купянска в Луганской области.

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