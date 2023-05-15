Британская разведка обновила карту боев в Украине
- 15.05.2023, 15:00
Что происходит на передовой.
Ситуация на фронте в Донецкой области остается сложной, но украинским военным удалось продвинуться в районе Бахмута.
Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
Россияне сосредотачивают свои силы на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
При этом украинские защитники уже несколько дней (продвигаются на Бахмутском направлении https://charter97.org/ru/news/2023/5/15/548096/). Там продолжаются тяжелые бои.
Оккупанты также продолжают наземные атаки в районе Купянска в Луганской области.