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Российский оккупант сдался в плен украинским десантникам

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  • 15.05.2023, 15:13
  • 4,750
Российский оккупант сдался в плен украинским десантникам

Момент зафиксировал беспилотник.

Российский оккупант сдался в плен украинским десантникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник зафиксировал момент, когда захватчик поднимает руки вверх и выходит из окопа под прицелом украинских воинов.

«Единственный вариант остаться живым для кацапчика - плен. Рекомендуем. Штурм позиций и трофейный орк. 2-й батальон 80 ОДШБ», - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео. 

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