Медик назвал продукт, который активно выводит из организма «лишний» холестерин 15.05.2023, 15:18

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И снижает уровень глюкозы в крови.

Часто для похудения диетологи рекомендуют включить в рацион отруби, но оказывается, этот продукт решает также проблему высокого холестерина.

Отруби помогают не только сбросить излишнее, но и укрепить здоровье. А потому их стоит как можно чаще включать в свой рацион всем без исключения.

Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Отруби активно способствуют выведению токсинов и холестерина из организма, говорит эксперт. Например, такое жирное блюдо, как студень, лучше всего сочетать с отрубями. Они «захватывают» холестерин на уровне кишечника и выводят его из организма. Это касается и других жирных продуктов. А потому в любое время суток, когда вы едите стейки, жареное мясо, студень и прочие вкустости — добавьте вприкуску немного отрубей, советует Ковальков.

Сочетать отруби также полезно с десертами. Для примера: если человек съел шоколад, закусив его пригоршней отрубей, то усвоение углеводов из десерта снижается примерно на 20 процентов.

Кроме того, клетчатка в отрубях способна снизить уровень глюкозы в крови.

Норма отрубей в идеале – 50 граммов в день. Но начинать лучше с небольшой пригоршни, иначе можно спровоцировать дискомфорт в кишечнике, предупредил диетолог.

При гастрите, язве желудка, дивертикулезе кишечника включать в рацион отруби можно только после одобрения врача.

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