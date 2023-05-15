Российская ракета, выпущенная из Беларуси, вызвала в Польше настоящий «политический взрыв» 3 15.05.2023, 15:20

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Ситуация породила огромное количество гипотез и предположений.

В конце апреля в лесу возле города Быдгощ, который называют «польской столицей НАТО», были найдены остатки «неопознанного военного объекта», пишет Станислав Желиховский для «Европейской правды».

Несмотря на различные предположения, выдвигавшиеся в течение последних недель, сейчас оценки сводятся к тому, что находка может быть российской крылатой ракетой, выпущенной еще в декабре прошлого года с территории Беларуси.

Планировала ли Россия удар непосредственно по территории страны-члена НАТО? И как польская ПВО не заметила ракету?

Впрочем, поиск ответа на эти вопросы превратился в охоту на ведьм, что может лишь усугубить вызовы, стоящие перед Польшей.

Ракета, которая не долетела до Украины

Как это нередко бывает в подобных случаях, ситуация породила огромное количество гипотез и предположений.

Первоначально считалось, что это упавший дрон. Или даже что предмет, обнаруженный в лесу, мог быть снарядом времен Второй мировой войны или периода пребывания советских войск в Польше, на что наталкивают надписи на русском языке.

Позже появились предположения, что это могли быть обломки военной техники польской армии. Ведь недалеко от места происшествия есть военные авиационные заводы, которые ремонтируют, в частности, истребители F-16, а также рядом расположен аэропорт, который используется этими заводами и армией.

«Она необязательно должна была быть из Российской Федерации или с передовой. Стоит напомнить, что у нас есть МиГ-29, которые оснащены ракетами», — прокомментировал находку бывший командир GROM, генерал Роман Полко, добавив, что могли быть какие-то тренировки, возможно, украинских и польских летчиков.

Впрочем, самая серьезная гипотеза, которую приняли во внимание следователи, заключается в том, что объект, найденный вблизи Быдгоща, мог быть ракетой Х-55, выпущенной из российского самолета, летевшего над Беларусью во время декабрьского массированного обстрела территории Украины.

О такой возможности еще в начале расследования заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий:

«Есть признаки связи этой находки с информацией, полученной нашими службами в прошлом году, о которой мы говорили с союзниками по поводу декабрьского инцидента».

Расследованием занялась окружная прокуратура Гданьска. А группа служб, в том числе полиция, армия, саперный патруль и пожарная бригада, охраняя территорию, провела в лесу необходимые операции.

Вскоре оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Томаш Петровский обнародовал некоторые детали.

Он сообщил, среди прочего, что «ведутся интенсивные расследования, проверки, интенсивный диалог между различными типами институтов, откуда этот объект мог взяться, каково его происхождение». Он также отметил, что были разработаны определенные гипотезы и что есть «определенные ниточки, которые можно связать с событием».

И в эти дни новые подробности начали таки появляться.

Поиск козла отпущения?

«Сегодня получил результаты проверки. Установлено, что 16 декабря в центр воздушных операций, подчиненный оперативному командующему, поступила информация от украинской стороны о приближении к польскому пространству объекта, который может быть ракетой. Налажено сотрудничество с украинской и американской сторонами», — заявил на пресс-конференции 11 мая вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Впоследствии эту информацию подтвердил и президент Польши Анджей Дуда.

Во время визита в столицу Албании Тирану он заявил, что многое указывает на то, что «это могло быть падение ракеты».

Но возникает вопрос: почему эта информация так долго замалчивалась?

Очевидно, понимая, что неудобные вопросы будут задавать, в Минобороны подготовили заявление, которое шокировало больше, чем подтверждение предположения о российской природе найденного объекта. Речь идет об обвинениях, направленных непосредственно против вышеупомянутого оперативного командующего Вооруженных сил Польши генерала Томаша Петровского.

«Процедуры работали должным образом до уровня оперативного командующего Вооруженных сил генерала Томаша Петровского, который не выполнил своих обязанностей. Кадровые или дисциплинарные решения будут приняты после консультации с президентом», — сообщил глава Минобороны, добавив, что больше всего упущений оперативного командующего обнаружено в части сообщения о событии и проведения поисковых мероприятий.

На следующий день, 12 мая, генерал Петровский опубликовал по этому поводу краткое заявление.

«Я хотел обратиться к разуму, чтобы мы очень тщательно взвешивали свои эмоции в ближайшие дни, чтобы мы были разумными в том, что мы делаем, чтобы мы не кормили очень амбициозного и агрессивного соперника, не позволяли разделить себя на группы. Потому что этот соперник только этого и ждет», — сказал Петровский.

Многие военные не верят в версию, представленную министром Блащаком.

К примеру, генерал Вальдемар Скшипчак не считает, что генерал Петровский не докладывал об этом своему начальству, поскольку информация была прислана начальнику генерального штаба, которому тот подчиняется. По его словам, ситуация свидетельствует о том, что правительство пытается найти козла отпущения, которого можно было бы во всем обвинить.

С ним соглашается и генерал Мечислав Ченюх. По его мнению, объяснения министра Блащака маловероятны.

В свою очередь обозреватель Gazeta Wyborcza Павел Вронский, анализируя визит президента Анджея Дуды на полигон в Устке, где тот наблюдал за учениями «Анаконда-23», и сделал заявление, отмечает, что это свидетельствует о том, что руководитель государства не намерен увольнять оперативного командующего генерала Томаша Петровского.

Согласно предположению Вронского, Мариуш Блащак точит зуб не столько на генерала Петровского, сколько на главу штаба генерала Раймунда Анджейчака, с которым глава Минобороны длительное время находится в прохладных отношениях.

Впрочем, по словам Вронского, генерал Анджейчак является чрезвычайно компетентным военным, высоко оцененным в НАТО. И в этом контексте визит президента в Устку и встреча там с генералами Петровским и Анджейчаком, является очень значимым жестом.

Также он предполагает, что тот факт, что российская ракета пролетела 400 км вглубь территории Польши и упала в 15 км перед городом, где расположены стратегические институты Альянса (за что Быдгощ называют «польской столицей НАТО»), важные военные базы и ремонтные заводы, является свидетельством того, что польская противовоздушная оборона далеко не в лучшем состоянии.

А если окажется, что Блащак не знал о полете ракеты, о подъеме польских и союзных самолетов F-16 и тому подобное, это говорит о том, что он непригоден быть министром, считает Вронский.

*

Между тем 13 мая в Минобороны Польши сообщили, что накануне армия зафиксировала появление в воздушном пространстве страны объекта, прилетевшего со стороны Беларуси, с которым была потеряна радиолокационная связь вблизи Рыпина.

А за несколько часов до того польское воздушное пространство с того же направления нарушил другой летающий объект, который затем направился к воздушному пространству Дании.

Похоже, Кремль продолжает прощупывать оборону стран-членов НАТО.

И длительное отсутствие реакции на инцидент под Быдгощем лишь убедило Кремль в перспективности такой тактики.

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