В Москве раздался взрыв: над городом поднялся столб черного дыма 3 15.05.2023, 15:32

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СМИ сообщают о взрыве газовых баллонов в торговом центре.

Россия не изменяет традициям. В столице РФ 15 мая слышали взрыв, после которого начался пожар.

Об этом сообщают российские СМИ. Предварительно, взрыв произошел в магазине «Перекресток» на юге Москвы, передает 24 Канал.

Детали события

Как отмечают, пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутовом. По приезду спасатели не подтвердили информацию о взрыве. Зато отметили, что пожар потушили на площади 4 метра квадратных и добавили, что «горел мусор».

Однако другие местные телеграм-каналы распространяют информацию о взрыве газовых баллонов на первом этаже торгового центра. Кроме того, на опубликованных кадрах виднеется сильное задымление.

Люди самостоятельно эвакуировались из здания. Как известно, никто не пострадал.