Украинские пограничники рассказали, сколько российских оккупантов осталось в Беларуси 1 15.05.2023, 15:37

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В основном они проходят обучение.

Украинская сторона не видит на белорусской территории достаточного количества российских войск для повторного наступления, говорит спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. По его словам, Россия выводит с территории Беларуси свои войска.

«По нашим данным, на территории соседней страны находится около 2,5 тысячи военнослужащих Российской Федерации, которые, как правило, вовлечены в подготовку и обучение, находятся на полигонах Беларуси», — передает слова Демченко «Радыё Свабода».

Представитель ГПСУ говорит, что сейчас численность российских войск в Беларуси значительно меньше, чем несколько месяцев назад. Некоторое время в Беларуси находилось 10-11 тысяч российских военных.

«Но, как правило, те подразделения, которые проходили подготовку, Россия выводила на свою территорию, чтобы пополнить свои силы на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия. Теперь мы видим, что больше выводят подразделелений из Беларуси, но их замены практически не происходит», — объясняет Демченко.

Руководство Беларуси поддержало российскую агрессию против Украины. В феврале 2022-го территория нашей страны стала одним из плацдармов, с которого велось российское наступление на Украину. Также с территории Беларуси велись обстрелы украинской территории.

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