Грызня патриотов 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.05.2023, 15:47

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Виктор Соболев

Запасаемся попкорном и ждем ответ от мадам Захаровой.

Все, как в детском стишке: «Волки от испуга скушали друга друга».

Точнее, пока не скушали, но смачно, с чавканьем, похрустыванием и похрюкиваньем начинают пожирать.

Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев крайне озабочен пригожинским ЧВК «Вагнер» и ежедневно забрасывает на Пригожина лассо. Сегодня пригрозил 15 годами тюрьмы мобикам, которые осмелятся перейти в ЧВК «Вагнер» (есть те, что просятся к пригожинцам от патронного и обычного голода), а в завершении призвал к запрету любых частных военных компаний в РФ.

Пригожин в ответ посоветовал проверить Соболева «позорящего звание генерал» на «антироссийскую дизентерию», а депутату, которого он назвал «безмозглым болтуном» и «бздилой картонной» посоветовал «дуть на фронт» и показать, на что способен.

Другой депутат Олег Матвейчев наехал на военкоров, которые «безответственно» распространяют вбросы ЦИПСО «исключительно для собственного хайпа» да еще ведут «бизнес на крови нашей», торгуя «всякими финками НКВД, рекламируя банковские карты». Матвейчев призвал привлекать военкоров к административной, а «если не поймут» - к уголовной ответственности.

Третий - Михаил Делягин метнул свой дротик еще выше - в правительство, заявив, что «социально-экономическая политика РФ по-прежнему, как и в кровавые 90-е, разрушает нас хуже любых вражеских санкций». Отдельно досталось МИД РФ. По словам Делягина, «внешняя политика такова, что порой теряешься в догадках, к МИДу какого государства относят себя ее творцы».

Как говорится в таких случаях, устраиваемся поудобнее, запасаемся попкорном и ждем ответных ударов от военкорской братии, мадам Захаровой и т.д.

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