Defense Express: ВСУ готовятся сразу к нескольким контрнаступлениям 15.05.2023, 16:10

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Аналитики рассказали, на что следует обратить внимание.

Вооруженные силы Украины планируют и готовятся сразу к нескольким контрнаступлениям. Это нужно, чтобы освободить все оккупированные территории. В то же время, западные союзники активно усиливают способности ВСУ не только на земле, но и в воздухе. Об этом пишет издание Defense Express.

Так, Минобороны Германии подтвердило выделение крупнейшего с начала полномасштабной войны пакета военной помощи для Украины. По мнению аналитиков, следует обратить внимание, с какой именно логикой Берлин мог формировать этот пакет.

По предварительным данным, в этот пакет стоимостью 2,7 миллиарда евро будет включено 20 боевых машин пехоты Marder и 30 танков Leopard 1A5, 15 «зенитных танков» Gepard и четыре батареи ЗРК IRIS-T SLM на три пусковые установки каждая + «несколько сотен» зенитных ракет, 100 бронемашин и 100 грузовиков для логистического обеспечения, до 200 разведывательных беспилотников и значительное количество боеприпасов.

В то же время, военно-политическое руководство Украины отмечало, что для деоккупации от российских захватчиков, возможно, необходимо будет провести несколько контрнаступательных кампаний, для чего понадобится соответствующая военная номенклатура.

По словам аналитиков, такой месседж услышали в Берлине, поэтому бронетехника и дополнительная техника также возложены на материально-техническое обеспечение, которое усилит военное механизированное подразделение Сил обороны Украины, предназначенное для наступательных операций.

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