Лукашисты хотели открыть памятник, но опозорились на всю страну 15.05.2023, 16:28

3,034

Новый знак на горе Дзержинской имеет две ошибки в пяти словах.

Новый архитектурный знак «Сцяг Радзімы», который открыли 12 мая на горе Дзержинской, отметился языковыми ошибками, пишет «Наша Ніва».

В конце 1990-х годов на горе была поставлена гранитная плита с надписью на белорусском языке: «Гара Дзяржынская. Вышэйшая кропка Беларусі. Вышыня 345 метраў над узроўнем мора». Теперь же на месте камня появилась металлическая конструкция в виде стелы на пирамидальном постаменте, увенчанная закрученным, словно сверло, красно-зеленым флагом.

На новом памятнике надпись сократили, выбросив название горы. Теперь написано «Сцяг Радзімы. 345 м. Вышэйшая кропка Беларусі». Надпись сократили, но ошибки не исправили. По-белорусски «кропка» — это всегда что-то графическое, например, знак препинания, а определенное место в пространстве — это «пункт». «Вышэйшы» в белорусском языке используется для обозначения чего-то главного (высшее командование) или чего-то, что следует за средним (высшее образование), а в значении «самый высокий» используется наивысшая степень сравнения — «найвышэйшы».

Авторами знака стали минский архитектор Армен Сардаров и фанипольский мастер по металлу Владимир Каноник. Спонсором выступило предприятие «Белоруснефть-Миноблнефтепродукт» — именно этот факт позволил создателям обойти необходимость проведения конкурса эскизных проектов, который является обязательным при финансировании из государственных источников.

Напомним, в открытии участвовали и школьники. Делясь впечатлениями с государственным телеканалом ОНТ, один из них признался, что, «когда открывал и пел гимн, мне было очень страшно». Видимо, ребенок имел в виду, что боялся сделать что-то не так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».