Соперник Эрдогана: Запрос на изменения в турецком обществе превышает 50% 15.05.2023, 16:45

Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу уверен в своей победе.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии и кандидат от объединенных сил оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу уверен в своей победе во втором туре.

Об этом сообщает турецкое издание NTV.

«Несмотря на всю клевету и оскорбления, Эрдоган не получил результата, которого ожидал… Выборы не выиграют на балконе (намек на выступление Эрдогана перед своими сторонниками - ред.). Данные продолжают поступать прямо сейчас. Если наш народ скажет: «второй тур», мы это принимаем. Мы обязательно выигрываем эти выборы во втором туре. Это все увидят», - цитирует телеканал Кылычдароглу.

По его словам, в турецком обществе сохраняется мощный запрос на перемены.

«Запрос на изменения в обществе превышает 50%. Этот факт свидетельствует о потере голосов Партией справедливости и развития. В течение следующих 15 дней вместе с нашим народом мы приложим все усилия, чтобы в этой стране воцарились право, закон и справедливость. Пусть наш народ будет уверен, что мы обязательно победим и принесем демократию в эту страну», – заявил оппозиционный лидер.

При этом он рассказал о том, что на участках в Анкаре и Стамбуле, где высокий показатель поддержки оппозиции, не засчитывают результаты из урн для голосования.

«Есть настойчивые обжалования по 300 урнам для голосования в Анкаре и 783 - в Стамбуле… То, что вы блокируете, является волей Турции . Вы не можете ей предотвратить обжалования», - подчеркнул Кылычдароглу.

Он призвал Высшую избирательную комиссию ответственно относиться к подсчету голосов, а членов избирательных участков – к бдительности.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Избирательные участки закрылись в 17.00.

Действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его главный оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил 45%.

28 мая должен быть проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку.

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