Белоруска поверила в счастливое будущее с принцем из ОАЭ и продала свою недвижимость 36 15.05.2023, 16:53

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При этом она ни разу не разговаривала с иностранным другом.

В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением о хищении денежных средств мошенническим путем обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в сентябре 2022 года в социальных сетях познакомилась с мужчиной, который представился ей принцем из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает УВД.

Пара некоторое время переписывалась, женщина начала доверять новому иностранному знакомому. При этом «принц» рассказал, что у него имеются благотворительные фонды и предложил ей поучаствовать в их финансовой поддержке. На что женщина ответила отказом, так как не располагала предложенной суммой денег. Далее, создавая образ внимательного мужчины, «принц» на этом не остановился и предложил своей возлюбленной купить королевскую карту ОАЭ для дальнейшего проживания в Эмиратах и возможности «пользования благами королевской семьи» и, конечно же, попросил её оплатить, на что женщина согласилась и перевела чуть более 6500 белорусских рублей.

Так, за период времени с марта по апрель под различными предлогами – на получение разрешения на перелет его личного самолета, на подарки старейшинам его рода, на возложение его должностных обязанностей на кого-либо во время отсутствия и другое, мужчина просил барановчанку перечислять ему денежные средства, на что доверчивая женщина безоговорочно соглашалась. За два месяца заявительница успела продать дом, а деньги - чуть более 192000 белорусских рублей, перевела иностранцу, чтобы увидеть мнимого друга у себя на родине.

Когда в очередной раз потерпевшая перевела деньги на счет онлайн-знакомого, тот исчез из соцсети и перестал выходить на связь. После чего женщина поняла, что попала на уловку мошенников и обратилась в милицию. При этом пояснила, что ни разу не разговаривала с иностранным другом по аудио и видео связи.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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