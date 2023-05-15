«Для меня это немного больше, чем деньги, — это душа» 3 15.05.2023, 17:38

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Как белорус зарабатывает на химчистке обуви.

Посмотрев это видео, вы поймете, что происходит с обувью, когда она попадает в мир химчистки, пишет onliner.by. А мир этот полон загадок и тайн. Дело в том, что ни один производитель не предполагает, что кто-то там будет чистить и восстанавливать их творения. В одной кроссовке могут скомбинировать столько материалов, что ничего другого, кроме как протереть ее влажной тряпкой, и не остается. Алексей последние два с половиной года как раз решает эти загадки. На свои $15 тыс. он создал бизнес, где нет правил и предписаний. Экспериментируя, изобретая и оттачивая методы по восстановлению обуви, он переплюнул не только местных, но и мастерские из соседних стран.

Вот несколько цитат из видео:

Когда обувь чистая, в чистку ее не несут. Естественно, ее могут приносить с запахом пота, прелости, грязи какой-то. Вступил во что-то человек — и к нам несет. На этот случай респираторы и противогазы есть. Но в большинстве [случаев] обувь никто не запускает, чтобы ее невозможно было взять в руки.

Почему я занялся бизнесом? До безобразия все просто: на трех работах мне не заплатили ни копейки, я полгода сидел без денег и в какой-то момент принял для себя решение, что буду заниматься своим делом и зарплата будет зависеть только от меня. А людей, которые будут на меня работать, я буду по-честному рассчитывать. Своему слову я верен уже семь лет.

Начинал с клининговой компании — даже не компании, а скорее просто уборки. В какой-то момент я увидел объявление «Уборка квартир», на котором были сорваны все номера. Я подумал: наверное, эта новая востребованная ниша. Две бессонные ночи — и на третий день я уже на рабочем принтере печатаю объявления об уборке квартир. Через несколько дней я получил первый заказ. Тогда без знаний, опыта, представлений, только своими ручками убирал «послестрой» в дорогой квартире.

Достигнув потолка в клининге (им мы все также занимаемся), бросил взор в сторону химчистки обуви. В конце 2020 года мы открыли такую мастерскую. Планировалось, что это будет небольшой дополнительный бизнес, поэтому грандиозных планов никто не строил. Было $15 тыс. — на них и открывались. Начинали с маленькой мастерской, но клиенты быстро дали понять, что, кроме чистки, можно делать и ремонт обуви и всякого рода швейные услуги. Первые месяцы активно работали и вышли в плюс. Затем произошла ошибка: мы переборщили с рекламой, и нам принесли ну очень много обуви — от 270 пар в декабре мы дошли до 3500 в марте. Мы были не готовы к такому росту, и нам нужно было быстро расширяться.

Первый год был действительно сложный, потому что в этой сфере практически не готовят мастеров. Все, кто умеет работать с обувью, либо уже работают на конкурентов, либо это самоучки, которые дома на кухне или балконе чем-то таким промышляют. Обувщиков образовательные учреждения перестали готовить уже давно, грядет дефицит.

Бизнес-модель, которая закладывалась изначально, сейчас совершенно по-другому работает. Если на старте вкладывалось $15 тыс., то на сегодня инвестировано больше $160 тыс. Можно было дойти до какого-то уровня, свою копеечку зарабатывать и ничего больше не делать, не вкладывать в развитие. Но мы выбрали другой путь и на сегодня, наверное, стали самыми производительными мастерскими в СНГ.

Есть те, кто делает дешевле нас, и те, кто делает дороже. Мы же — средний и чуть выше среднего ценовой сегмент. Чистка кроссовок у нас стоит 60 рублей, комплекс (чистка с покраской) — 100 рублей.

Не нужно никакой самодеятельности. Не чистят обувь в стиральной машине, это табу. То, что многие делают и у них получается, — им просто везет. Нам каждую неделю приносят обувь, которую клиент сам пытался пенкой почистить, сам перекисью залил, испортил, выжег, краска сошла, задубел материал. Бывает, приносят подошву и верх кроссовки и просят собрать. Спрашиваем: «Как так вышло?» — «Да в стиралке постирал и на батареях посушил».

Не всегда профессиональное и дорогое оборудование справляется со своей задачей. У нас стоит картонная коробка с правильными лампами, окислителями и химией, которая помогает резине становиться из желтой белой. Она работает лучше, чем оборудование за тысячи долларов. Поэтому наши мастера иногда создают какие-то инструменты, и они остаются в цеху.

Чем больше мы работаем, тем больше проблем видим у производителей. Идеальной марки нет. У каждой модели есть свои сильные и слабые стороны. Конструктивных недоработок в обуви очень много.

Цель каждого бизнеса — это зарабатывание денег. Но для меня это немного больше, чем деньги, — это душа.

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