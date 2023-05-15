Низвержение Пригожина Аббас Галлямов

15.05.2023, 17:49

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Армейские офицеры могут впасть в панику.

Утечка о связях Пригожина с разведкой Украины может окончательно деморализовать российские войска. И лишить ВС РФ последней боеспособной группировки.

Помните фильм «Семнадцать мгновений весны»? Там, конечно, много чего лишнего нафантазировано, но основная сюжетная линия изображена верно. Тайные переговоры с врагом, которые часть группировок немецких силовиков втайне вела от фюрера, действительно имели место. Я это к тому, что утекшая в прессу история секретных контактов Пригожина с украинской разведкой вполне может оказаться чем-то из этой серии. Пригожин — человек ушлый и, как кажется, способен попытаться встроиться в постпутинское будущее.

Хотя, конечно, и того, что это простая попытка дискредитировать хозяина «Вагнера», внеся разлад в стан врага, предпринятая украинскими спецслужбами, я бы тоже не исключал. Но даже если это простой фейк — не факт, что он не сработает. Попытка вполне может оказаться успешной. Путин, как известно, человек подозрительный, а сейчас ещё и нервный. В таких ситуациях диктаторы с «предателями» не особо церемонятся. Вон Сталин их сколько настрелял. Да и недругов у Пригожина хватает. То же ГРУ вполне может само состряпать пакет «доказательств» того, что утёкшая в СМИ информация американской разведки, является правдой. А уж если к формированию этого пакета ещё и ФСБ с СВР подключатся, то тогда вообще туши свет.

А ещё надо понимать, что дискредитацией Пригожина и его публичным четвертованием «за предательство» список возможных последствий сегодняшней утечки не ограничивается. Допустим, что сам Путин обнародованным материалам не настолько поверит. Зато в неё могут поверить другие — например, впадающие в панику армейские офицеры или какие-нибудь чекисты.

Предположим, что кто-то из них уже понял, что дело — табак и сам начал размышлять в указанном направлении: «Что бы мне такое предпринять, чтобы с линии огня соскочить?» И вот, представьте, он слышит, что его злейший враг Пригожин и здесь его опередил — подстраховался на случай поражения, протоптал в стан врага дорожку. Что в этой ситуации сделает этот отчаявшийся? Да что угодно! В том числе он может потерять остатки разума и «тоже» броситься в объятия украинской разведки — «вслед за Пригожиным». А даже если не бросится, то все эти политруки и контрразведчики, которыми нашпигована армия, все равно будут его в этом подозревать — у них работа такая и звездочки они за это получают. Скажут: «А чего это ты такой странный маневр предлагаешь? Может ты уже на Буданова работаешь?» Теперь эти подозрения легитимизированы, а значит - их вполне можно предъявлять.

Словом, обсуждаемая утечка может иметь самые разнообразные последствия — от прямой опалы и низвержения Пригожина, каковые, естественно, приведут к резкому ослаблению боеспособности российской группировки (как минимум, в Бахмуте) до деморализации и паралича, которые окончательно охватят российские силовые структуры.

Аббас Галлямов, телеграм-канал «Можем объяснить»

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