Спрос на отдых в Крыму рухнул после атак Украины 15.05.2023, 18:36

Россияне боятся ехать на оккупированный полуостров.

Туристический бизнес в Крыму оказался на грани выживания из-за отказа россиян отдыхать на полуострове в связи с готовящимся контрнаступлением Украины.

«Ситуация с продажами туров на лето катастрофическая», — заявил глава Российского союза туриндустрии в Крыму Борис Зелинский. По его словам, местный турбизнес готовит обращение к премьер-министру РФ и в профильные министерства, чтобы они предоставили ему поддержку.

«Крым был одним из лидирующих туристических регионов в России, но сейчас именно он страдает больше всего в связи с СВО», — отметил Зелинский. Россияне не только крайне мало бронируют туры на полуостров, но еще и крайне неохотно их оплачивают, посетовал он.

Практически невостребованными оказались четырех- и пятизвездочные отели, «потому что именно категория людей, привыкших к отдыху в объектах высокого уровня, не хочет к нам ехать из-за транспортных ограничений и того, что Крым на сегодня стал практически прифронтовой зоной», пояснил Зелинский.

Более того, по его словам, многие семьи с детьми «вообще не рассматривают отдых в Крыму», что бьет по детским оздоровительным лагерям. Также страдает экскурсионный туризм — если в прошлом году на майские праздники в «Крымскую кругосветку» отправлялись 300–400 человек, то в этом году желание изъявил только один турист.

«Загрузка на лето пока средняя, места в санаториях и топовых отелях проданы на 50-60%, в остальных — на 30%. Хорошо, что сейчас вообще бронируют», — отметила коммерческий директор «Алеан» Оксана Булах. По этой причине многие отели держат цены 2022 года, а некоторые снизили их до уровня 2019 года.

Кроме проблем с загрузкой отелей есть и еще одна — сезонные работники с материка опасаются приезжать в Крым на работу, говорит Зелинский. Также резко подорожала доставка любых грузов и товаров на полуостров, поскольку Крымский мост закрыт для большегрузных фур, а маршруты пролегают через оккупированные российскими войсками территории.

В целом турпоток в Крым этим летом снизится на 30% по сравнению с прошлым годом, когда он также упал на 30% по отношению к 2021 году, прогнозирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Отправляясь туда (в Крым. — ТМТ), все понимают существующие риски. И если раньше Крым был загружен четыре месяца в году – с июня по сентябрь, то в этом, как и годом ранее, только в июле и августе. Конечно, катастрофически мало для крымской туротрасли, но жить на это можно», — отметил Ромашкин.

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