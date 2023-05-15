«Это нас настораживает» 15.05.2023, 19:28

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Медики рассказали про ситуацию с клещами в Беларуси.

В этом году клещи покусали уже в три раза больше людей, чем за такой же период прошлого. Согласно статистике за 2022 год, число перенесенных ими инфекций увеличилось более чем в два раза, сообщили в Минздраве.

По данным белорусских ученых, клещи в нашей стране могут быть заражены девятью различными возбудителями инфекционных заболеваний, но ежегодно медики регистрируют два основных заболевания: Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.

— По данным статистики за 2022 год, у нас произошел рост клещевых инфекций в 2,1 раза по клещевому энцефалиту и 2,4 по Лайм-боррелиозу, и это нас настораживает, — сообщила энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова.

По ее словам, в текущем сезоне заболеваемость примерно такая же, как и в аналогичный период прошлого года: уже зарегистрировано два случая клещевого энцефалита и более 200 случаев Лайм-боррелиоза, но в этих случаях само заражение произошло еще в прошлом году.

— За четыре месяца 2023 года в организации здравоохранения обратилось достаточно большое количество людей (в среднем в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года) с присасыванием клещей, — добавила Светлана Яшкова.

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