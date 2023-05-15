Вблизи места подрыва «Северных потоков» зафиксировали загадочные подземные толчки 1 15.05.2023, 19:32

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Местные власти не могут объяснить их происхождение.

В районе датского острова Борнхольм, недалеко места, где в прошлом году взорвали нитку газопровода «Северный поток», в прошлые выходные зафиксировали аномальные подземные толчки. Местные власти не могут объяснить их происхождение, пишет Bloomberg.

Инцидент произошел 13 мая и сильно взволновал жителей острова. Сперва сейсмологи предположили, что толчки стали результатом землетрясения или контролируемого взрыва в соседней Польше, однако позже отвергли эти версии, следует из заявления геологической службы Дании и Гренландии GEUS.

Вероятно, толчки были вызваны «волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере», — говорится в заявлении GEUS. Однако исследователи не могут объяснить, что стало причиной подземного удара.

На выходных жители острова слышали глухие грохоты, в их домах задребезжали стекла и возникло давление в ушах. Обеспокоенные островитяне связались с властями. Сила толчков составила 2,3 балла по шкале Рихтера, что соответствует незначительному землетрясению, пишет Bloomberg.

Расследование взрывов на двух нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые произошли 26 сентября 2022 года, до сих пор продолжается. Поврежденные участки пролегают в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Инциденты расследуют правоохранительные органы двух скандинавских стран и Германии. Все они пришли к выводу, что это была диверсия, однако, кто за ней стоит, до сих пор неизвестно.

В марте сразу несколько западных СМИ сообщили, что к взрывам трубопроводов могла быть причастна «проукраинская группировка». В Киеве заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения и не обладают информацией на этот счет. В Кремле посчитали статьи вбросом и попыткой отвлечь внимание от настоящих организаторов диверсии.

Кроме того, издание Information сообщало, что за 4 дня до взрывов недалеко от газопроводов находилось российское специальное судно СС-750 с миниподлодкой на борту.

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