Зеленский подвел итоги турне по странам Европы 1 15.05.2023, 20:04

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Владимир Зеленский

Украина получит больше оружия.

Украина получит больше оружия, политической поддержки и защиты после того, как президент Владимир Зеленский посетил ряд стран Европы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

«Три долгих дня - и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен — гораздо сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский напомнил, что в ходе своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию он провел встречи с лидерами вышеперечисленных стран, и Папой Римским Франциском. Также он наблюдал за подготовкой украинских защитников и осмотрел военную технику, которую уже используют или будут использовать ВСУ.

«На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно», - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Италию за помощь в защите украинского неба и жизней людей, Германию — за самый большой оборонный пакет с системами ПВО IRIS-T, Францию — за новые возможности для наших военных противостоять российскому террору и за дополнительную технику, а Британию — за договоренности об обучении украинских пилотов и дальнобойные ракеты.

Президент отметил, что сейчас создается коалиция для обучения украинских пилотов, и он рассчитывает на поддержку Франции и других партнеров.

«Итак, главные результаты за эти дни — новое оружие для Украины, уважение к украинцам, нашу победу удалось сделать ближе», - заявил он.

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