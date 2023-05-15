В «витебских Куропатах» уничтожили кресты, таблички и указатели 15.05.2023, 20:14

Кресты могли уничтожить лукашисты.

В «витебских Куропатах», возле деревни Хайсы Витебского района, вандалы уничтожили деревянные кресты, таблички с фамилиями расстрелянных и указатели к местам расстрелов, пишет vitebskspring.org.

Местные активисты считают, что действуют не обычные хулиганы.

«Хулиганы могли сломать один-два деревянных креста, но ведь уничтожены практически все, — говорит создатель инициативы «Хайсы — Витебские Куропаты» Ян Державцев. — Чтобы срезать указатели, однозначно нужна техника. Ломать таблички на крестах на высоте 3-4 метра тоже не станет случайный прохожий. Я предполагаю, все это было сделано нарочно, и виноваты здесь не простые люди. Жители близлежащих деревень прекрасно знают о местных событиях в 1937-38 годы, они сами делились воспоминаниями, услышанными от старшего поколения, и выражали однозначное мнение, что в память о безвинно убиенных нужен мемориал... Но это мнение категорически не разделяют в Мазоловском сельсовете, с самого начала там выражали недовольство нашей деятельностью по увековечиванию памяти жертв сталинизма. Не исключаю, что по приказу местных властей и были уничтожены кресты, таблички и указатели».

Державцев не исключает, что самодельный мемориал будут уничтожать в дальнейшем, поэтому устанавливать новые кресты в нынешних условиях вряд ли имеет смысл. Остается надеяться, что придут лучшие времена, говорит он.

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