Американские HIMARS появились в Польше 15.05.2023, 20:16

Варшава разместит РСЗО на северо-востоке страны.

США впервые отправили Польше партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пишет Associated Press (AP).

Церемония приобретения систем состоялась в понедельник на авиабазе в Варшаве. В ней приняли участие министр обороны Польши Мариуш Блащак и военные представители оборонительной сферы республики.

Ракетные системы HIMARS доказали свою эффективность в войне России с Украиной, сказал Блащак. По его словам, Польша намерена закупить около 500 установок.

«Мы следим за развитием событий на Украине и знаем, что артиллерия играет ключевую роль в войне, в отражении российского вторжения», — сказал глава польского Минобороны.

По заключенному в 2019 году контракту Польша приобрела 18 систем HIMARS и две учебные установки вместе с боеприпасами и оборудованием за $414 млн в соответсвии с планами по усилению своей обороноспособности.

Полученные HIMARS Польша разместит на северо-востоке страны, сказал глава польского Минобороны. Ранее Блащак говорил, что реактивные системы расположат вблизи границы с Россией.

Власти намерены открыть академию HIMARS в городе Торуни, где польские военные, а также военнослужащие других стран НАТО, смогут обучаться использовать ракетные системы.

В прошлом году Польша получила ряд американских комплексов ПВО Patriot и танков Abrams, а также танков и гаубиц из Южной Кореи, отмечает AP. В октябре прошлого года Defense news сообщило, что Польша завершила переговоры с Сеулом о покупке около 300 РСЗО K239 Chunmoo. Первые поставки должны начаться в 2023 году.

На войне в Украине ракетные системы HIMARS позволили ВСУ переломить ситуацию на фронте летом прошлого года и провести масштабное контрнаступление. С их помощью украинская армия успешно уничтожала склады боеприпасов российских вооруженных сил.

Вашингтон не сразу согласился передать Киеву HIMARS. Обсуждения в Белом доме продолжались как минимум месяц, и только в июне прошлого года президент США Джо Байден объявил об отправке ракетных систем в Украину.

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