«Ник и Майк»: Голос ретушировать не научились 8 Телеграм-канал «Ник и Майк»

15.05.2023, 20:37

12,030

Аккуратнее там с фотошопом.

С синепалым синегубом сегодня какие-то чудеса. На улице с красной рожей. В бункере — прямо моложе Ленина в мавзолее. Аккуратнее там с фотошопом. Все попытки доказать, что бодр и весел, уже провалились. Ни видео, ни аудио предъявить не получилось (пока?).

Зато даже текстом посадили Кремль в лужу, подтвердив уничтожение четыре воздушных целей над территорией россии (Москва подтвердила пока только одну). А заодно и наш инсайд, что поехал в бункер, потому что страшно.

А тут Британия ещё докинет ракет и беспилотников. Дрозды в зоне досягаемости. Беларусская ПВО, напомним, смогла сбить гражданский воздушный шар, пропустить плюшевый десант и захватить гражданский борт.

Тут впору второй памперс натянуть. Один не выдержит.

Голос ретушировать не научились. Манеру говорить – тоже. Если вы до сих пор не знали, как свистит фляга, то теперь будете знать.

На хорошую физическую форму нет и намека. Плохо дышит и медленно сипит. В кресле не поместился, а на стуле сидеть неудобно.

Смысл пиар-акции непонятен. Разве что показать: тело еще шевелится и чуть-чуть говорит. Похоже, в шоке были даже журналисты пула. Впрочем, обслуга ярко показала свою беспомощность во всей красе. Сначала долго молчали, потому что не знали, что сказать. А когда сказали, что стало понятно, что лучше было молчать и дальше. Отрицательный отбор как он есть. Именно так авторитарные системы и погибают. В добрый путь.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».