В аэропорту Праги планируют открыть казино для самых богатых людей в мире 15.05.2023, 20:46

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Казино хотят открыть в городке Тухомержице.

В пражском аэропорту хотят разместить казино, которое будет обслуживать самых богатых людей во всем мире. 9 мая в городке Тухомержице с населением 1500 человек, было представлено два новых проекта азартного бизнеса.

Комплекс Grand Arena, разработанный компанией GPC Win as, намерен построить отель и многофункциональный зал, предназначенный в основном для международных турниров по покеру, сообщает Prague morning.

В заведении должно быть 140 игровых столов, 25 столов для игры в рулетку и блэкджек, а также до 400 игровых автоматов. Кроме того, здесь разместят роскошный отель на 72 номера, ресторан и бары.

Еще одно казино с игровыми автоматами будет расположено возле Pop Airport. Этот проект возглавляет компания Kaprain, принадлежащая миллиардеру Карелу Пражаку, который уже владеет крупнейшим развлекательным центром в Центральной Европе — POP Airport.

Сейчас здесь представлены известные международные бренды одежды и парк развлечений Majaland с несколькими аттракционами, в частности музей Dinosauria, где представлены оригинальные кости доисторических динозавров.

Тем не менее, амбициозные планы строительства вызвали беспокойство среди жителей Тухомержице, которые опасаются потенциальных последствий казино для их общины, а именно возможных всплесков преступности и проституции.

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