ВСУ продвинулись на флангах Бахмута 1 15.05.2023, 20:47

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Сейчас Бахмут — точка бифуркации.

Защитники Украины за последние двое суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник, 15 мая, передает «Новое время».

Череватый рассказал, что за эти сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боестолкновения, оккупанты 479 раз вели обстрел из разных систем и совершили четыре авианалета.

Силы обороны ликвидировали 149 оккупантов и ранили 160, шестерых взяли в плен. Также за сутки подбили две вражеских БМП, две бронемашины, три беспилотника и уничтожили российский склад с боеприпасами.

«Враг оказывает дикое сопротивление… пытается захватить именно [Бахмут], прилагая невероятные усилия. Наши воины держат оборону, проявляя верх мужества, героизма, выдержки и смекалки, чтобы сдержать натиск врага. А когда появляется возможность атаковать врага на флангах, это делается», — сказал спикер.

Он напомнил, что многомесячная оборонная операция направлена на то, чтобы полностью истощить врага, и добавил, что оккупанты «попали в Бахмутскую ловушку».

«Сейчас Бахмут — определенная точка бифуркации… дальнейшего решения конфликта, особенно на этом направлении. Все идет к тому, что если враг не найдет возможность восстанавливать свой личный состав, он будет просто уничтожен», — заявил Череватый.

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