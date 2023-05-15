Глава МИД Беларуси Алейник прилетел на три дня с визитом в Москву 5 15.05.2023, 20:54

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Сергей Алейник

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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник с официальным визитом прилетел в Москву 15 мая. Визит продлится до 17 мая, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

В сообщении сказано, что во время данного визита запланирована довольно насыщенная программа. Речь идет о переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с главой Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. В МИД уточнили, что в центре внимание будет тематика белорусского-российского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене.

Вместе с тем, в посольстве Беларуси в России проинформировали, что Алейник кратко обсудил с послом Дмитрием Крутым и советниками-посланниками дипмиссии переговоры, запланированные на 16 мая 2023.

— Визит обещает быть насыщенным, — сказано в сообщении.

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