Работник 15 лет провел на больничном, получая $67,5 тысячи в год 2 15.05.2023, 20:58

5,786

Теперь он требует повышения зарплаты.

Сотрудник IBM Иэн Клиффорд с 2008 года находится на больничном. Согласно договоренностям с работодателем, все это время мужчина получает 75% своей прежней зарплаты, при этом ему можно не трудиться вовсе. Однако такое отношение компании Клиффорд счел несправедливым и подал на нее в суд. Рассказываем про его логику, пишет «Онлайнер».

В 2000 году господин Клиффорд начал работу в компании Lotus Development, которую спустя пять лет приобрел американский IT-гигант IBM. В 2008 году мужчина чем-то серьезно заболел (детали его медицинского состояния не уточняются), что потребовало длительного больничного. С тех пор на нем Клиффорд и находится. В 2013 году он достиг с работодателем заключения компромиссного плана, согласно которому он оставался сотрудником IBM, но при это не обязан был работать, пишет The Sun. За это компания согласилась выплачивать ему 75% оригинальной заработной платы, то есть $67,5 тысячи в год, до момента выздоровления, смерти или выхода на пенсию в 65 лет.

Со временем подобные условия показались мужчине несправедливыми, и в 2022 году он подал на IBM в суд за «дискриминацию по инвалидности». Клиффорд утверждал, что все эти 15 лет компания не повышала ему зарплату, несмотря на инфляцию. «Суть плана заключалась в том, чтобы обеспечить [финансовую] безопасность нетрудоспособных сотрудников, чего нельзя достичь, если подобные платежи навсегда заморожены», — утверждал Иэн. Суд, впрочем, встал на сторону работодателя. По мнению Пола Хусего, рассматривавшего дело, тот факт, что «активные сотрудники могут получать прибавку к зарплате, а неактивные — нет, представляет собой существенную разницу», однако, по мнению судьи, это не является дискриминацией людей с ограниченными возможностями, ведь у обычных сотрудников нет возможности воспользоваться предложенным Клиффорду планом вовсе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».